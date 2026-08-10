 Δένδιας για Στέλιο Ράμφο: Υπήρξε από τους πιο σημαντικούς Έλληνες στοχαστές, θα θυμάμαι πάντα τις συζητήσεις μας - iefimerida.gr
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Δένδιας για Στέλιο Ράμφο: Υπήρξε από τους πιο σημαντικούς Έλληνες στοχαστές, θα θυμάμαι πάντα τις συζητήσεις μας

Νίκος Δένδιας
Νίκος Δένδιας / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
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To μήνυμά του για τον Στέλιο Ράμφο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Ο Στέλιος Ράμφος υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες στοχαστές, με μεγάλη συμβολή στη μελέτη της διαμόρφωσης της νεοελληνικής ταυτότητας και την επίδραση της ορθόδοξης παράδοσης. Θα παραμείνει εν ζωή μέσω όσων ο ίδιος αναστάσιμα μας κληροδότησε» αναφέρει αρχικά ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτηση που έκανε στο Χ, και συνέχισε:

«Είχε σαφή αίσθηση για το τι δικαιώνει την ανθρώπινη ζωή και το εξέφρασε με σπάνια διαύγεια σε όσους είχαν τη διάθεση να τον ακούσουν ή να τον διαβάσουν. Το επέκεινα δεν αποτελούσε για τον Στέλιο Ράμφο terra incognita, αλλά το έσχατο αλλιώς».

«Με τίμησε με τη φιλία του και θα θυμάμαι πάντα τις συζητήσεις μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

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