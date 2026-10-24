Νίκος Δένδιας για Λευτέρη Πετρούνια: Συνεχίζει να γράφει ιστορία στην Ενόργανη Γυμναστική - iefimerida.gr

Τα θερμά του συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια για το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ανέφερε:



«Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιονίκη και Έφεδρο Εν Ενεργεία Ανθυπίλαρχο Λευτέρη Πετρούνια για τη νέα μεγάλη διάκριση. Με τη 2η θέση που κατέκτησε στο αγώνισμα των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ, το 5ο του μετάλλιο σε αντίστοιχη διοργάνωση, συνεχίζει να γράφει ιστορία στην Ενόργανη Γυμναστική».