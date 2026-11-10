Δένδιας για το «εκρηκτικό περιβάλλον κινδύνου» στο Συνέδριο «Ο Ρόλος των Δυτικών Βαλκανίων στη Νέα Αρχιτεκτονική Ασφάλειας» - iefimerida.gr

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κήρυξε σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, την έναρξη εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Ο Ρόλος των Δυτικών Βαλκανίων στη Νέα Αρχιτεκτονική Ασφάλειας», το οποίο πραγματοποιείται στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Συνέδριο διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σκοπός του είναι να αποτελέσει πλατφόρμα εποικοδομητικού διαλόγου και ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη στρατηγική σημασία των Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο της εξελισσόμενης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη γεωπολιτική σημασία της περιοχής, στις προκλήσεις που απορρέουν από τις υβριδικές απειλές και τις αναθεωρητικές φιλοδοξίες, καθώς και στον ρόλο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως ακρογωνιαίου λίθου της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Photο Credits: Διεύθυνση Ενημέρωσης / Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Ευάγγελος Καραΐσκος

Ο κ. Δένδιας ανέφερε στην ομιλία του:﻿

Είναι μεγάλη μου χαρά να ανοίγω τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Ο ρόλος των Δυτικών Βαλκανίων στη Νέα Αρχιτεκτονική Ασφάλειας».

Το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο, δεδομένου ότι το διεθνές περιβάλλον μεταβάλλεται με απεριόριστη ταχύτητα και χαρακτηρίζεται από αστάθεια και πλήρη αβεβαιότητα.

Οι πρόσφατες εξελίξεις, οι πολεμικές συγκρούσεις, η γεωπολιτική αντιπαράθεση, η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων, η επανεμφάνιση του πολέμου στην Ευρώπη -κάτι που ουδείς πίστευε ότι θα δει στη διάρκεια της ζωής μας- αναδεικνύουν την ανάγκη να επανεξετάσουμε πλήρως το πώς αντιλαμβανόμαστε την αποτροπή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και, επίσης, τα μέσα τα οποία υπάρχουν για να απειλήσουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια δεν περιορίζονται στις συμβατικές στρατιωτικές ενέργειες. Κυβερνοεπιθέσεις, παραπληροφόρηση, μη επανδρωμένα συστήματα, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, μόχλευση μεταναστευτικών ροών, συνθέτουν ένα εκρηκτικό περιβάλλον κινδύνου.

Παράλληλα, η ανάγκη προστασίας των υποδομών, η διασφάλιση επιχειρησιακής ετοιμότητας, η προστασία των κοινωνιών, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Εδώ στην Ελλάδα, όπως ίσως ξέρετε, προχωράμε σε έναν σημαντικό μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της «Ατζέντας 2030», με στόχο όχι μόνο τη δημιουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών Ενόπλων Δυνάμεων που να μπορούν να ανταποκριθούν στη νέα εποχή, αλλά δημιουργία των δυνατοτήτων εκείνων που μπορούν να στηρίξουν μια σύγχρονη κοινωνία απέναντι σε προκλήσεις που σας προανέφερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν μια ιδιαίτερη θέση. Όπως ξέρετε, έχουν την τάση να δημιουργούν ακόμη και παγκοσμίους πολέμους. Κατά συνέπεια, αυτή η εμπειρία -και μάλιστα δεδομένης της σημερινής κατάστασης στα Δυτικά Βαλκάνια- μας οδηγεί στην προφανή διαπίστωση ότι η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη. Απαιτείται εγρήγορση, προσοχή, αλλά κυρίως ενασχόληση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλω να πω ότι με λύπη μου παρατηρώ πολλές φορές όταν βρίσκομαι στις Βρυξέλλες ή σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες του Βορρά και της Δύσης, ότι στην ατζέντα συζητήσεων δεν υφίστανται καν τα Δυτικά Βαλκάνια, πόσω μάλλον δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά ως πιθανή πηγή προβλημάτων και αποσταθεροποίησης.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι η δημιουργία περιβάλλοντος εγρήγορσης όσον αφορά τις προκλήσεις ασφαλείας από την αστάθεια στη συγκεκριμένη περιοχή είναι το πρώτο καθήκον όποιου αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Επίσης, όσον αφορά την Ελλάδα, η ελληνική αντίληψη είναι προφανής και διατρέχει οριζόντια το πολιτικό σύστημα της χώρας. Όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί στην Ελλάδα πιστεύουν στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2003, δηλαδή στην είσοδο των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθεροποίησή τους και την ευημερία τους.

Δεν θα σας πω κάτι καινούργιο αν ισχυριστώ ότι μικρά κράτη του ενός, των δύο ή ίσως και λιγότερο του ενός εκατομμυρίου δεν μπορούν να θεωρούνται «σταθερά» στη σύγχρονη εποχή. Οφείλουμε να τα εντάξουμε σε μια ευρύτερη οικογένεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Εξοχότατοι Πρέσβεις, κύριοι εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, κύριε Γενικέ Γραμματέα της Εθνικής Ασφάλειας, Ακόλουθοι Άμυνας, κύριοι Ανώτεροι Αξιωματικοί, εκλεκτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αυτό που κάνετε σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Οφείλουμε να οδηγήσουμε σε μια εγρήγορση όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και να μην επιτρέψουμε οι πράγματι υπαρκτές εστίες πολέμου, είτε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε στον Κόλπο, είτε στην Αφρική, να μας αποπροσανατολίσουν από ένα τεράστιο πιθανό πρόβλημα το οποίο βρίσκεται στη γειτονιά μας.

Κάθε εκδήλωση που δημιουργεί εγρήγορση για αυτό το πρόβλημα είναι προς τη θετική κατεύθυνση, κατά τούτο, κύριε Πρέσβη, κύριε Σπινέλλη, σας συγχαίρω και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

﻿

Photο credits: Διεύθυνση Ενημέρωσης / Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Ευάγγελος Καραΐσκος

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Συνέδριο παρευρέθησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας και Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος, ο Γενικός Γραμματέας στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Αυστρίας Kammel Arnold, ο Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΘΑ Πρέσβης ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης, ο Γενικός Διευθυντής Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Μαυροβουνίου Gledovic Blagoje, ο ειδικός απεσταλμένος για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας ΠρέσβηςReneTroccaz, Πρέσβεις και εκπρόσωποι διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα, Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών, Πρέσβεις επί τιμή, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί.