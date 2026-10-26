Δένδιας: Διπλή γιορτή για τη Θεσσαλονίκη σήμερα - 114 χρόνια από την απελευθέρωση και εορτασμός του πολιούχου της πόλης - iefimerida.gr

Διπλή εορτή σήμερα για τη Θεσσαλονίκη: 114 χρόνια από την Απελευθέρωσή της από τον οθωμανικό ζυγό και του Αγίου Δημητρίου, σημειώνει ο Νίκος Δένδιας.

﻿«Χρόνια πολλά σε κάθε Δήμητρα και Δημήτρη!»

«Ένα από τα πλέον σημαντικά ορόσημα της νεότερης ελληνικής ιστορίας και εορτασμός του Πολιούχου & Προστάτη της Αγίου Δημητρίου, σήμερα. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη!» Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

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«Χρόνια πολλά σε κάθε Δήμητρα και Δημήτρη!» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Και παράθεσε στην ανάρτησή του απόσπασμα από την έκθεση της Ι Μεραρχίας με την περιγραφή της εισόδου της στη Θεσσαλονίκη από το αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ:

«῾Η πραγματοποίησις ἐνὸς ἐθνικοῦ μεγάλου ὀνείρου καὶ ὁ τρόπος καθ᾽ ὅν τοῦτο ἐπραγματοποιεῖτο, ἐχάραξεν τὴν ἡμέραν αὐτὴν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἔθνους ὡς μίαν τῶν ἐνδοξωτέρων καὶ εὐτυχεστέρων ἡμερῶν τῆς Πατρίδος».

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ΑΠΕ-ΜΠΕ