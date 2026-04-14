«Δεν ζήτησα κανένα ρουσφέτι»: Έντονη αντιπαράθεση Δουδωνή-Χιώτη για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων της Λέσβου - iefimerida.gr

Σε έντονο κλίμα εξελίχθηκε η δημόσια διαμάχη μεταξύ του βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, και του δημοσιογράφου Βασίλη Χιώτη.

Η διαμάχη περιλάμβανε ανταλλαγή κατηγοριών και απειλών για νομικές ενέργειες.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διευθυντής του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ υποστήριξε σε εκπομπή ότι ο βουλευτής είχε παρέμβει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό. Ο κ. Χιώτης χαρακτήρισε την παρέμβαση αυτή «ρουσφέτι», υπονοώντας ότι επιχειρήθηκε να παρακαμφθεί η ισχύουσα νομοθεσία.

Απαντώντας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Δουδωνής κατηγόρησε τον δημοσιογράφο για παραπληροφόρηση και προπαγάνδα, επισημαίνοντας ότι η παρέμβασή του ήταν νόμιμη και είχε στόχο την προστασία του νησιού από τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού.

«Δεν ζήτησα κανένα ρουσφέτι»

«Δεν ζήτησα κανένα ρουσφέτι, παράνομο ή μη. Κατέθεσα επτά προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, ερώτηση και αναφορά προς το υπουργείο. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα και οδηγούμαστε στην πλήρη διάλυση του κτηνοτροφικού τομέα της Λέσβου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο βουλευτής προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά εάν δεν υπάρξει δημόσια ανασκευή από τον δημοσιογράφο.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Χιώτης ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με την επικοινωνία του Δουδωνή με το υπουργείο, υπογραμμίζοντας ότι ενδεχόμενες ενέργειες εκτός νομιμότητας θα συνιστούσαν ποινικό αδίκημα.