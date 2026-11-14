 Δεν θα συναντήσει τον Γεραπετρίτη ο Βελόπουλος -«Δεν θα λάβουμε μέρος σε ένα προαναγγελθέν φιάσκο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν θα συναντήσει τον Γεραπετρίτη ο Βελόπουλος -«Δεν θα λάβουμε μέρος σε ένα προαναγγελθέν φιάσκο»

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Κυριάκος Βελόπουλος
© ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή την ενημέρωση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στους πολιτικούς αρχηγούς, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και οι εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ανακοίνωσε ότι δεν θα προσέλθει στην προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση.

Ο κ. Βελόπουλος σε δήλωσή του αναφέρει: «Εμείς δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος σε ένα προαναγγελθέν φιάσκο ούτε έχουμε διάθεση να συμμετάσχουμε σε αυτή τη φάρσα, διότι δεν θα διαβάσουμε τι λέει μία ρηματική διακοίνωση, η οποία κατά την άποψή μας αποτελεί ένα εγκληματικό λάθος. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να συμπράξουμε σε μία επικοινωνιακή φαρσοκωμωδία της κυβέρνησης, προσποιούμενοι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον απαράδεκτο εμπαιγμό».

Παράλληλα ο Κυριάκος Βελόπουλος σημειώνει: «Αφήνουμε τα άλλα κόμματα να γελοιοποιηθούν και να γίνουν δεκανίκια της κυβέρνησης με το "θα διαβάσετε - δεν θα διαβάσετε". Δεν θα πάμε λοιπόν στο υπουργείο Εξωτερικών και αφήνουμε τα άλλα κόμματα να διασυρθούν, διαβάζοντας ένα περίγραμμα για ένα μείζον εθνικό θέμα, που μπορεί να είναι ακόμα και ψευδές. Και το κυριότερο: Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε (νομιμοποιώντας με την παρουσία μας τα κυβερνητικά λάθη), λέγοντας απλώς τη γνώμη μας χωρίς να μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη ως έθνος. Γλάστρες εμείς και δεκανίκια δεν γινόμαστε».

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