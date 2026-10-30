Σήμερα το «debate» Γεωργιάδη-Πολάκη στο Νοσοκομείο Χανίων -Στο επίκεντρο η κατάσταση του ΕΣΥ - iefimerida.gr

Ένα πρωτότυπο πολιτικό τετ-α-τετ με φόντο τα προβλήματα του ΕΣΥ και τη λειτουργία του Νοσοκομείου Χανίων αναμένεται σήμερα ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και στον Παύλο Πολάκη.

Η αναμέτρηση του υπουργού Υγείας με τον βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του αμφιθεάτρου του ﻿Νοσοκομείου Χανίων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατάσταση του Νοσοκομείου Χανίων, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να επιχειρεί να αντικρούσει την εικόνα κατάρρευσης, και τους εργαζομένους να έχουν δηλώσει από χθες ότι δεν πρόκειται να γίνουν μέρος μιας πολιτικής αντιπαράθεσης.

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«Δεν μας αφορούν οι κόντρες μεταξύ των πολιτικών. Αν η αυριανή συζήτηση εξελιχθεί σε κοκορομαχία, ο σύλλογος εργαζομένων θα αποχωρήσει», τόνισε χθες ο πρόεδρος του συλλόγου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Χανίων, Βαρδής Γεωργιακάκης.

Ο υπουργός Υγείας έχει καλέσει για τις 11:00 σήμερα, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, τους τοπικούς φορείς, τη δημοτική και περιφερειακή αρχή, τους βουλευτές, τα σωματεία των εργαζομένων, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, σε μια ανοικτή συζήτηση για τα προβλήματα του ιδρύματος.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχει και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος άλλαξε το αεροπορικό εισιτήριό του από την Αθήνα προκειμένου να δώσει το «παρών».

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Μιλώντας χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε το στίγμα της σημερινής συζήτησης, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι να ακουστούν όλες οι πλευρές και να παρουσιαστούν στοιχεία για την πραγματική εικόνα του νοσοκομείου:

«Αυτό που θα γίνει στα Χανιά δεν θα έχει ξαναγίνει. Έχουν προσκληθεί, στις 11:00, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, οι βουλευτές, τα σωματεία εργαζομένων, οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Όλοι θα είμαστε εκεί για να ακούσουμε τα προβλήματά τους και να κάνουμε τις ανακοινώσεις μας. Θέλω να δείξω στον κόσμο το εξής: Ότι δεν είναι πάντα οι συνδικαλιστικές φασαρίες αυτές που αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Το Νοσοκομείο Χανίων παρουσιάζεται εσχάτως ως ένα νοσοκομείο που καταρρέει. Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια. Έχει προβλήματα; Πολλά. Από το "έχει προβλήματα" μέχρι το "καταρρέει", κατά τη γνώμη μου υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Το Νοσοκομείο Χανίων, αυτή τη στιγμή, έχει καλύτερη απόδοση από ποτέ σε όλους τους δείκτες. Έχει ένα σημαντικό πρόβλημα στους παθολόγους και στους νοσηλευτές. Για τους παθολόγους θα κάνουμε νέα προκήρυξη και για τους νοσηλευτές θα πάρουμε 25 επικουρικούς. Προτιμώ να δώσω βήμα σε όλους ώστε να ακούσει ο ελληνικός λαός επιχειρήματα αντί για ντουντούκες και συνθήματα» ανέφερε.