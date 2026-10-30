«Debate» μεταξύ Γεωργιάδη και Πολάκη στο νοσοκομείο Χανίων -«Το σύνολο των αιτημάτων γίνεται δεκτό», «Όχι ελεημοσύνες» - iefimerida.gr

Ένα άτυπο «debate» μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Χανίων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το νοσοκομείο Χανίων εντάχθηκε στις άγονες περιοχές, με τον υπουργό Υγείας να ανακοινώνει την προκήρυξη 8 θέσεων παθολόγων. Οι γιατροί θα λαμβάνουν κίνητρο 600 ευρώ μηνιαίως, ενώ προβλέπονται και διευκολύνσεις για την εξεύρεση στέγης.

Ο Παύλος Πολάκης αντέκρουσε τα μέτρα, παρουσιάζοντας στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το προσωπικό μειώθηκε από 1.133 άτομα το 2019 σε 1.095 σήμερα. Τόνισε ότι το νοσοκομείο άνθισε την περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το κίνητρο για τις άγονες περιοχές «σταγόνα στον ωκεανό». Υποστήριξε ότι η πραγματική λύση απαιτεί επένδυση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στο σύστημα Υγείας από μια μελλοντική κυβέρνηση και όχι «ελεημοσύνες».

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι τα εισοδήματα των γιατρών έχουν αυξηθεί ουσιαστικά επί της παρούσας κυβέρνησης. Ανέφερε ως παράδειγμα την αλλαγή στην τεκμαρτή φορολόγηση των εφημεριών, που ενίσχυσε τις αποδοχές τους.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας ανοιχτής συζήτησης, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε την έκδοση ΦΕΚ το πρωί της Παρασκευής, βάσει του οποίου το νοσοκομείο Χανίων εντάσσεται μαζί με τα Κέντρα Υγείας στις γεωγραφικά άγονες περιοχές.

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«Θα προκηρύξουμε τον Νοέμβριο 4 παθολόγους και τον Ιανουάριο άλλους 4 παθολόγους. Από σήμερα εντάσσουμε και τις 8 οργανικές θέσεις σε άγονη περιοχή ώστε να έχουν συν 600 ευρώ τον μήνα ως κίνητρο και έχω ήδη ζητήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση ή από την Ένωση Ξενοδόχων για στέγη, ενώ δίνουμε δύο ενοίκια δώρο», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της διευθύντριας της παθολογικής κλινικής, Ειρήνης Λαγουδάκη, είπε:

«Δεν χρειάζεται να κάνετε συλλαλητήριο! Τα συλλαλητήρια είναι όταν δεν το καταλαβαίνει κανείς! Εμείς είμαστε εδώ και με προκήρυξη και με κίνητρα, δηλαδή το σύνολο των αιτημάτων σας γίνεται δεκτό».

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Πολάκης για νοσοκομείο Χανίων: Άνθισε την περίοδο από το 2015 έως το 2019 -Όχι ελεημοσύνες, όχι μνημόνια

Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Υγείας, με τον αριθμό του προσωπικού να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Επιπλέον, σχολίασε πως το νοσοκομείο Χανίων προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επειδή άνθισε την περίοδο 2015-2019. Τόνισε, παράλληλε ότι «δεν έπαθαν ξαφνικά παράκρουση όλοι αυτοί εδώ μέσα που λένε ζοριζόμαστε» παρουσιάζοντας στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 2019 το προσωπικό έφτανε τα 1.133 άτομα σε σχέση με 1.095 σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έγιναν 6.724 χειρουργεία το 2017 σε σχέση με μόλις 5.510 πέρυσι.

Ο βουλευτής Χανίων συμπλήρωσε ότι πολύ λιγότερο προσωπικό, καλείται να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερο κόσμο. «Να μην λέμε μπούρδες δηλαδή», τόνισε, ζητώντας να λυθούν τα προβλήματα στα ΤΕΠ, της Παθολογικής και των αναισθησιολόγων. «Γιατί δεν είστε καλοί νεοφιλελεύθεροι;», είπε ο κ. Πολάκης για την απασχόληση των γιατρών. «Το άγονο είναι σταγόνα στον ωκεανό», υπογράμμισε, εκτιμώντας πως «η λύση θα είναι μια κυβέρνηση -δεν θα είστε εσείς αυτοί- που θα δώσει ένα δισ. ευρώ για την Υγεία».

«Συμφωνώ με την πρόταση του δημάρχου. Όχι ελεημοσύνες. Όχι μνημόνια», τόνισε στην απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας στους δήμους.

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«Έχει υπάρξει ουσιαστική αύξηση εισοδήματος στους γιατρούς», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Απαντώντας στον Παύλο Πολάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι έχουν αυξηθεί ουσιαστικά τα εισοδήματα των γιατρών

«Επί αυτής της κυβερνήσεως έγινε δεκτό το αίτημα της τεκμαρτής φορολόγησης, που έχει δώσει επιπλέον εισόδημα σε κάθε γιατρό που κάνει εφημερία επιπλέον εισόδημα, πρόσθεσε. Έχει υπάρξει ουσιαστική αύξηση εισοδήματος στους γιατρούς στα Χανιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.