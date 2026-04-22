Crash test για τη ΝΔ η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών -Κινητοποίηση για να αποφευχθεί το «αντάρτικο» - iefimerida.gr

Crash test για την κυβερνητική πλειοψηφία αποτελεί η σημερινή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βουλευτές της πλειοψηφίας έχουν εκφράσει δημόσια και ιδιωτικά προβληματισμούς για το περιεχόμενο των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρατηρώντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα κατά των συναδέλφων τους και ότι οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες, εμπίπτουν στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα του βουλευτή. Υπό αυτό το πρίσμα, οι βουλευτές που έχουν δεύτερες σκέψεις για την στάση που θα τηρήσουν στη σημερινή διαδικασία αναμένουν τις τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων συναδέλφων τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να λάβουν τις οριστικές τους αποφάσεις. Ήδη ωστόσο κάποιοι βουλευτές της ΝΔ φαίνεται να έχουν αποφασίσει να απόσχουν από τη διαδικασία, με τις ζυμώσεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο να είναι έντονες το τελευταίο διάστημα, και το «βλέμμα» του Μεγάρου Μαξίμου να στρέφεται αναπόφευκτα στον αριθμό των βουλευτών που θα επιμείνουν μέχρι τέλους στη θέση τους να μην υποστηρίξουν την άρση ασυλίας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του βουλευτή Ανατολικής Αττικής Στέλιου Πέτσα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή εμφανίστηκε προβληματισμένος για τη σημερινή ψηφοφορία, επιλέγοντας την αποχή από τη διαδικασία. «Θεωρώ ότι η αποστολή ενός μηνύματος που να ρωτά αν κάτι γίνεται - όπως έχει κάνει ο κ. Βαρτζόπουλος - ή αποστολή e-mail - όπως έχει κάνει ο κ. Μηταράκης - εμπίπτουν καθαρά στην πολιτική τους δραστηριότητα», είπε ο βουλευτής χθες στον ΣΚΑΙ , τονίζοντας παράλληλα ότι η αξιολόγηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν αποστείλει τη δικογραφία στη Βουλή, ήταν «ανεπαρκής» και «πρόχειρη».

Οι 13 βουλευτές θα ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση στην Ολομέλεια θα ξεκινήσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι και θα αφορά τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών Κατερίνας Παπακώστα, Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Μάξιμου Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστου Μπουκώρου, Θεόφιλου Λεονταρίδη, Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Οι 13 βουλευτές της ΝΔ αναμένεται να απευθύνουν ομιλίες στην Ολομέλεια, όπου θα τοποθετηθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας στο κομμάτι που τους αφορά και θα ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δικαιωθούν από την ελληνική Δικαιοσύνη και να μην υπάρχει σκιά γύρω από την υπόθεσή τους. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί βουλευτές στις παρεμβάσεις τους θα αναφερθούν σε ερωτηματικά που εγείρουν οι σταδιακές δικογραφίες, οι επιλεκτικές διαρροές και αναμένεται να επεκταθούν στον ρόλο του βουλευτή γενικότερα.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί βουλευτές δηλώνουν ότι παρότι εκτιμούν ότι δεν υποστηρίζονται νομικά οι κατηγορίες που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ορισμένους από τους συναδέλφους τους θα υπερψηφίσουν την άρση της ασυλίας, καθώς αυτό ζητούν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι.

Όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χθες μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 στη σημερινή ψηφοφορία οι βουλευτές θα ψηφίσουν κατά συνείδηση και δεν θα επιβληθεί κομματική πειθαρχία, με το Μαξίμου να διαμηνύει ότι εφόσον δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας δεν θα παράξουν κάποιο αποτέλεσμα ή κάποια συνέπεια ενδεχόμενες «διαρροές» από την κυβερνητική πλειοψηφία.

«Δεν είναι θέμα γραμμής, αλλά σεβασμού σε αυτό το οποίο οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει για τον εαυτό τους. Δηλαδή να αρθεί η ασυλία τους, όχι γιατί πιστεύουν ότι είναι ένοχοι, αλλά για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Άρα οι ίδιοι έχουν μιλήσει για τους εαυτούς τους πριν από όλους εμάς», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Μασάζ» σε μέλη της ΚΟ που εκφράζουν ενστάσεις

Σε κάθε περίπτωση, η αρχική εκτίμηση για περίπου 40 βουλευτές που κινούνταν προς διαφοροποίηση φαίνεται πως έχει μειωθεί καθώς οι βουλευτές δεν φαίνεται να προσανατολίζονται στο να υπερψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας κάποιων συναδέλφων τους και να καταψηφίσουν άλλες , ωστόσο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αριθμό εκείνων που θα επιλέξουν την αποχή, με στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού να έχουν επιδοθεί το τελευταίο 48ωρο σε «μασάζ» των μελών της ΚΟ, που εκφράζουν ενστάσεις. Συνεχείς επαφές με στόχο αποκλιμάκωση των αντιδράσεων συναδέλφων του είχε ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, αλλά και στελέχη από τον στενό πυρήνα του πρωθυπουργού που κινητοποιήθηκαν για να αποφευχθεί ένα γενικευμένο «αντάρτικο».

Ανεξάρτητα από τη σημερινή ψηφοφορία η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, με αρκετούς βουλευτές να αναμένεται να επαναφέρουν το ζήτημα στην κλειστή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την ερχόμενη εβδομάδα, ασκώντας κριτική για τους κεντρικούς χειρισμούς και τη διαχείριση του θέματος, ενώ αρκετά μέλη της ΚΟ εκφράζουν ανησυχία για απαξίωση του ρόλου τους.

Αιχμές Οικονόμου για Σκέρτσο

Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί είναι πως σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την τοποθέτηση του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου για το πελατειακό κράτος, η επίμαχη ανάρτηση εξακολουθεί να σχολιάζεται σε έντονο ύφος από τους βουλευτές της ΝΔ.

Ο πρώην υπουργός Γιάννης Οικονόμου μιλώντας χθες στα Παραπολιτκά 90,1 εξέφρασε τη διαφωνία του στην τοποθέτηση του κ.Σκέρτσου. «Δεν συμφωνώ με την ευκολία να φορτώνεται στον βουλευτή η φαυλότητα που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, καθώς και ο εκμαυλισμός και τα υπόλοιπα φαινόμενα», είπε αρχικά ο Γιάννης Οικονόμου και σημείωσε με νόημα ότι «αισθάνομαι ότι αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με την ζώσα και δρώσα πραγματικότητα». Στο ίδιο πνεύμα ο πρώην υπουργός άφησε σαφείς αιχμές προς τον υπουργό Επικρατείας τονίζοντας ότι «Δεν κατανοεί πως σφυρηλατείτε και πως οικοδομείται ο δεσμός ενός πολίτη με τον πολιτικό οργανισμό και με το πρόσωπο που καλείται να τον εκπροσωπεί».