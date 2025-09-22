Βουλή: Την Τετάρτη στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα».

Υπέρ του νομοσχεδίου, που εισάγεται στην ολομέλεια μεθαύριο Τετάρτη, τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην ολομέλεια, δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, η ανάπλαση της ΔΕΘ θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο και ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΘ θα διατηρηθεί, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η ΔΕΘ είναι μια έκθεση η οποία είναι κρίσιμη και σημαντική για τη Θεσσαλονίκη και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παραμείνει δημόσια και ως δημόσιο έργο να εκτελεστεί η ανάπλασή της. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, η ΔΕΘ είναι δημόσιο έργο που ανήκει στο δημόσιο, δημόσιο έργο που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο κ. Παπαθανάσης επέφερε νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη για τη ΔΕΘ που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο, με την οποία αυξάνεται ο αριθμός των μελών του ΔΣ της ΔΕΘ κατά δύο μέλη και πλέον ορίζεται ότι θα συμμετάσχει εκπρόσωπος του Δήμου και εκπρόσωπος της Περιφέρειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε παράλληλα ότι στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΕΘ εκπροσωπούνται οι παραγωγικοί φορείς στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής εννέα (9) μέλη:

α) Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, β) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ε) ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ζ) ένας (1) εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), η) ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και θ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που στόχο έχουν, όπως είπε, να τρέξουν γρηγορότερα οι διαδικασίες των χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη. «Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη στην ανάπτυξη.

Έχουμε δρόμο να καλύψουμε σχετικά με το επενδυτικό κενό μας, όμως, καταφέραμε και έχουμε μειώσει την ανεργία. Δεν είναι η Ελλάδα, πλέον, η χώρα με την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη, υπάρχουν άλλες χώρες με υψηλότερη ανεργία και πολύ σύντομα δεν θα είναι η Ελλάδα με το υψηλότερο χρέος ως προς το ΑΕΠ στην Ευρώπη. Κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τη μείωση του κόστους δανεισμού, επομένως, περισσότερο μέρισμα για την κοινωνία και την οικονομία, μαζί με την πολιτική μας, η οποία θα παραμείνει σταθερή. Μία πολιτική, η οποία θέλει να στηρίζει με κάθε τρόπο τους νέους ανθρώπους, την καθημερινότητα των πολιτών, την επιχειρηματικότητα, τους ευάλωτους συμπολίτες μας και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα», είπε ο κ. Παπαθανάσης και υπογράμμισε: «Η ανάπτυξη σημαίνει ότι απαιτεί, κατ' αρχάς, επενδύσεις, απαιτεί κυβερνητική βούληση για στήριξη της επιχειρηματικότητας, και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, γιατί μέσα απ' αυτήν την ανάπτυξη προκύπτει μέρισμα, το οποίο γυρίζει στην κοινωνία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος των διατάξεων είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων για την ταχύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Νεοκλής Κρητικός και επισήμανε ότι οι νέες ρυθμίσεις προάγουν τη διαφάνεια και επιταχύνουν διαδικασίες πληρωμών, συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών κατά την εκτέλεση των έργων. «Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως θετικό παράδειγμα επενδυτικής ανάκαμψης στην Ευρώπη και παραμένει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συνιστά δε, βασική επιδίωξή μας να μη χαθεί ευρώ από τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέφει στην κοινωνία», σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Το πρόβλημα που έχει η χώρα δεν είναι μόνο παραγωγικό και οικονομικό. Είναι πρωτίστως δημοκρατικό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε κάμαρες και διαδρόμους του Μαξίμου και των Υπουργείων, μακριά από τους πολίτες, μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και της υγιούς επιχειρηματικότητας, μακριά από την διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία», ανέφερε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε το υπουργείο Οικονομικών να διαβιβάσει στη Βουλή την απάντησή του στην ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που υπέβαλε το κόμμα της το καλοκαίρι, με την οποία ζητά ενημέρωση «πόσοι από τους ευρωπαϊκούς πόρους χάνονται ή επιστράφηκαν στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. από το 2019 και μετά».

Μικρή απορροφητικότητα ελλιπείς μελέτες σε σχέση με τα έργα του ΤΑΑ κατήγγειλε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης. «Πάντοτε εμφιλοχωρεί ο κίνδυνος αν ένα έργο δεν προχωρήσει ορθά, που δυστυχώς με τις ελλιπείς μελέτες και τις μη σωστές μελέτες εφαρμογής υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Στον ΒΟΑΚ που έχουμε δεσμεύσει 200.000.000 εκατομμύρια για το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και συντελεστεί απαλλοτριώσεις, σε έργα που το αφορούν», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, γιατί είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα και τις ανάγκες του κεφαλαίου», είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης και αναφέρθηκε στο ΤΑΑ. «Τι ποσοστό μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενων που είναι γύρω στους 600- 650.000 σήμερα, πήρε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης; Το 0,01% . Όλα τα ποσά διοχετεύθηκαν στις μεγάλες εταιρείες σε αυτές που ονομάζονται μικρομεσαίες, αλλά απασχολούν πάνω από 10 άτομα προσωπικό στην ουσία και σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό στους Ομίλους και στις Πολυεθνικές, εκεί πήγε το χρήμα», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διευκρινίσεις για πολλές διατάξεις του νομοσχεδίου ζήτησε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος. Ενδεικτικά, ο βουλευτής αναφέρθηκε στη διάταξη του σχεδίου νόμου «Σύσταση Δικαιώματος Επιφανείας επί ακινήτων που ανήκουν στην Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», για την οποία είπε ότι «δίνεται στους επενδυτές το δικαίωμα να πατήσουν επάνω σε δημόσια γη, να νοικιάσουν ή και να την εκμεταλλευτούν στη βάση του δικαιώματος επιφανείας. Όμως στην περιοχή αυτή υπάρχουν σημαντικά μεταλλεία, βοσκοτόπια, αγροτικές εκτάσεις κλπ. για τα οποία θα έπρεπε να έχει η Βουλή ρόλο όσον αφορά τη χρήση τους, ειδικά τα μεταλλεία που θα έπρεπε να εξαιρεθούν της παραχώρησης»,

«Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο φαίνεται ότι έχει ένα καθαρά τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Στην ουσία όμως συζητάμε στη σκιά μιας μεγάλης αποτυχίας, η οποία σχετίζεται με τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης», ανέφερε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος και πρόσθεσε ότι το ποσοστό συνολικής πραγματικής απορρόφησης είναι στο 36%, ενώ θα έπρεπε να είναι στο 60%. Ο βουλευτής εκτίμησε ότι «στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο κάνει για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση κι αυτό το οποίο βαφτίζει ως ευελιξία, είναι οι διαδικασίες οι οποίες μειώνουν το πλαίσιο των ελέγχων».

«Δεν πρόκειται για σχέδιο με στρατηγικό βάθος, αλλά για ένα συνονθύλευμα τροποποιήσεων, ένα μωσαϊκό διορθώσεων, που ούτε λύνει τα μεγάλα προβλήματα, ούτε χαράσσει μια καθαρή αναπτυξιακή πορεία για τη χώρα», είπε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Ανδρέας Βορύλλας. Ο βουλευτής αναγνώρισε και «θετικές πλευρές» στο νομοσχέδιο, γιατί περιορίζουν τα ερμηνευτικά κενά και οι καθυστερήσεις. «Όμως, οι θετικές αυτές διατάξεις είναι σταγόνα στον ωκεανό, χάνονται μέσα σε μία νομοθετική ύλη που πάσχει από προχειρότητα, αποσπασματικότητα και μεροληψία», παρατήρησε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης».

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης που πήραν τον λόγο αναφέρθηκαν στις ρυθμίσεις για τη ΔΕΘ. Μεταξύ αυτών και η ανεξάρτητη βουλευτής Κυριακή Μάλαμα η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πετάει έξω από τη ΔΕΘ τον δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έξι μεγάλους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης» και αυτό γιατί «το νέο διοικητικό συμβούλιο που θα διορίζεται από το υπερταμείο, θα μπορεί να αποφασίζει αλλαγές στον σκοπό της ΔΕΘ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ