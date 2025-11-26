Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε η σύμβαση δωρεάς για την ανέγερση Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» στην Πάτρα - iefimerida.gr

Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς για την ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» στην Παθολογική Κλινική / Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» από την Ολομέλεια.

«Υπέρ» του νομοσχεδίου αποδοχής της Σύμβασης της δωρεάς τάχθηκαν όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας που τοποθετήθηκαν με το «Παρών»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης ολοκληρώνοντας την συζήτηση του νομοσχεδίου ανέφερε πως το νομοσχέδιο αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο νόημα για τους ασθενείς της δυτικής Ελλάδας.

Γεωργιάδης: Σήμερα ξεκινάει ένα πολύ σπουδαίο έργο που είναι η Βραχεία Μονάδα Νοσηλείας για τους ογκολογικούς ασθενείς

Ο κ. Γεωργιάδης είπε «πως σήμερα θα πρέπει να μείνουμε στο ωραίο και σε αυτό που έχει αξία για τον Έλληνα ασθενή. Σήμερα ξεκινάει ένα πολύ σπουδαίο έργο που είναι η Βραχεία Μονάδα Νοσηλείας για τους ογκολογικούς ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο» κάτι που το «οφείλουμε στην κυρία Μαριάννα Λάτση, που όταν έφυγε ο σύζυγός της αποφάσισε τον πόνο της να τον μετατρέψει σε συλλογικό καλό» και σήμερα «είναι μια ημέρα γιορτής για το ΕΣΥ, το νοσοκομείο του Ρίου, για τους ογκολογικούς ασθενείς και όχι για να μεμψιμοιρούμε και να προσπαθούμε να αντιδικήσουμε».

Απαντώντας στα ερωτήματα της Αντιπολίτευσης, για το εάν θα υπάρξει επαρκές προσωπικό για να λειτουργήσει εύρυθμα αυτή η νέα Μονάδα είπε ότι «θα υπάρξει, όπως υπάρχει και στις δύο άλλες Μονάδες σε 'Αγιο Σάββα και στο Θεαγένειο που εξυπηρετούν 60.000 ασθενείς ετησίως και λειτουργούν ρολόι έτσι θα υπάρξει και για τη νέα Μονάδα».

Ο υπουργός, απέρριψε «ως εντελώς εκτός πραγματικότητας» τις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης ότι «πάτε και κάνετε εγκαίνια σε δομές που δεν γίνονται από το Κράτος, αλλά από ιδιωτικές δωρεές» λέγοντας πως «μάλλον δεν ζούμε στην ίδια χώρα», καθώς «κάθε εβδομάδα πηγαίνω και κάνω εγκαίνια σε κλινικές και νοσοκομεία σε όλη τη χώρα και αυτά που εγκαινιάζω είναι από κρατικό χρήμα και συγκεκριμένα από το Ταμείο Ανάκαμψης ή το ΠΔΕ ή το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Στα δέκα έργα, που εγκαινιάζω το ένα ή δύο είναι από ιδιωτικές χορηγίες, όλα τα άλλα είναι από δημόσιο χρήμα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Γεωργιάδης, τόνισε πως ουδέποτε το ελληνικό κράτος και το Υπουργείο Υγείας δεν έχει δαπανήσει περισσότερα χρήματα για το ΕΣΥ από ότι επί θητείας μου, έτσι ανακαινίζονται τα 93 από τα 127 νοσοκομεία της χώρας και 158 στα 360 Κέντρα Υγείας της χώρας».

Ο υπουργός απέρριψε σε υψηλούς τόνους τις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης γιατί στην Συμφωνία προβλέπονται απαλλαγές σε φόρους και ΦΠΑ στα έργα που θα γίνουν για τη νέα Μονάδα και το πως θα γίνει έλεγχος και αναρωτήθηκε «εάν μπορεί να πιστέψει κανείς στα σοβαρά ότι ο σκοπός της κυρίας Μαριάννας Λάτση είναι να κάνει μια χορηγία 15 εκατ. ευρώ προς το ΕΣΥ για να αποκρύψει φορολογικά έσοδα; Ή να βάλει ψευδή έξοδα για να γλιτώσει κάποιες χιλιάδες ευρώ φόρο;» και συμπλήρωσε « μπορεί μια τόσο μεγάλη πράξη γενναιοψυχίας μιας δωρήτριας να αντιμετωπίζεται με τέτοια μικροψυχία και μικροπρέπεια; Είναι αμαρτία μόνο που το λέτε, δεν το καταλαβαίνετε;»

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι η νέα αυτή Μονάδα στο Ρίο, με το «αρχιτεκτονικό γραφείο που προσέλαβε η κυρία Λάτση θα είναι ένα αριστούργημα, ένα κομψοτέχνημα και δεν μπορεί λογικός άνθρωπος να μην ψηφίσει θετικά αυτή τη δωρεά και να πεις τον ογκολογικό ασθενή να περιμένει πότε το Κράτος θα δημιουργήσει μια τέτοια Μονάδα γιατί δεν δεχόμαστε την δωρεά της κυρίας Λάτση».

Ο υπουργός αναφέρθηκε ονομαστικά σε όλους τους μεγάλους δωρητές του ΕΣΥ λέγοντας πως « τους χρωστούμε μια πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη και το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ, μεγαλόψυχα, γιατί όλοι τους έχουν διαθέσει λίγο από το περίσσευμα της «τύχης τους» για να κάνουν λίγο πιο «τυχερούς» και τους συνανθρώπους τους. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα», όπως και σε κάθε άλλον δωρητή που κάνει την οποιαδήποτε ακόμα και μικρή δωρεά στο ΕΣΥ. Δεν «υπάρχει Κράτος στον κόσμο όλο που να μην δέχεται ιδιωτικές δωρεές, γιατί για την Υγεία δεν μπορεί ποτέ να φτάνουν τα χρήματα ενός Κράτους»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι θέσεις των κομμάτων

Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ Περικλής Μαντάς ζήτησε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου λέγοντας ότι «ενώ, τυπικά, αφορά την κύρωση μιας σύμβασης δωρεάς, ουσιαστικά αγγίζει τον πυρήνα της πολιτικής μας για τη δημόσια υγεία. Αφορά την επιλογή να ενισχύσουμε το ΕΣΥ με τρόπο σύγχρονο ανθρώπινο και βιώσιμο. Να δημιουργήσουμε ένα ΕΣΥ που δεν κινείται, απλώς, για να καλύπτει ανάγκες, αλλά χτίζεται πάνω σε μακρόπνοες στρατηγικές με συμμετοχή όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας» Ο βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε πως «σήμερα, επιβεβαιώνουμε, στην πράξη, ότι το Δημόσιο εξακολουθεί να είναι βασικός πυλώνας της υγείας, αλλά αναγνωρίζουμε, παράλληλα, ότι η Πολιτεία, η κοινωνία και η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορούν, όταν συνεργάζονται σωστά, να παράγουν αποτέλεσμα πολλαπλάσιο. Και το νομοσχέδιο που εξετάζουμε αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας σύνθεσης». Ο κ. Μαντάς κατέληξε τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «η υπερψήφιση του νομοσχεδίου δεν είναι απλώς μια θεσμική πράξη. Είναι και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε ενδεχόμενο δωρητή, μικρό ή μεγάλο, θεσμικό ή ιδιωτικό, ότι στην Ελλάδα θα υπάρχει πάντα μια Κυβέρνηση που βλέπει θετικά τις δωρεές, που αναγνωρίζει τον κοινωνικό τους ρόλο και που εργάζεται συστηματικά για να τις διευκολύνει, να τις θωρακίζει θεσμικά, να τις υλοποιεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Ότι θα υπάρχει πάντα ένα κράτος που, όχι μόνο δεν θα στέκεται εμπόδιο, αλλά θα συμβάλλει ενεργά, όπως κάνουμε σήμερα, ώστε κάθε πράξη κοινωνικής προσφοράς να βρίσκει τον δρόμο της προς όφελος της κοινωνίας. Η υπερψήφιση του νομοσχεδίου, λοιπόν, είναι ένα βήμα εμπιστοσύνης σε μια Ελλάδα που μεταρρυθμίζεται, που εκσυγχρονίζεται, που δεν φοβάται να αλλάξει και τελικά που χτίζει ένα πιο σταθερό και ανθρώπινο μέλλον για όλους»

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Γιάννης Τσίμαρης ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντική η δημιουργία Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Η συγκεκριμένη μονάδα δεν αποτελεί απλώς μια νέα κτιριακή υποδομή. Αφορά ογκολογικούς ασθενείς, δηλαδή συμπολίτες μας που χρειάζονται σταθερή, συνεχόμενη και υψηλής ποιότητας φροντίδα. Η σημασία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας για τη δυτική Ελλάδα είναι τεράστια, καθώς μέχρι σήμερα πολλοί ασθενείς αναγκάζονταν να μετακινούνται εκτός Πελοποννήσου, σε άλλες πόλεις, κυρίως στην Αθήνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κόστος, χρόνο, αναμονή και ψυχολογική επιβάρυνση για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους». Ξεκαθάρισε πάντως ότι για το ΠΑΣΟΚ «οι δωρεές από ιδιωτικούς φορείς είναι καλοδεχούμενες, καθώς συχνά καλύπτουν ελλείψεις που το ίδιο το Κράτος αδυνατεί να αντιμετωπίσει εγκαίρως, ως όφειλε. Ωστόσο, ο ρόλος τους πρέπει να είναι συμπληρωματικός και όχι υποκατάστατο των ευθυνών της Πολιτείας. Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να διαμορφώσει το κατάλληλο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού» και σημείωσε πως « η δωρεά αυτή από μόνη της δεν αρκεί. Η νέα μονάδα αφορά ογκολογικούς ασθενείς που χρειάζονται υψηλού επιπέδου παρακολούθηση, ειδικές θεραπείες και υποστηρικτικές θεραπείες. Χωρίς πλήρη στελέχωση, σταθερή χρηματοδότηση και υποστήριξη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που θα γίνει δωρεάν, κινδυνεύει να επιτραπεί σε ένα κτήριο-κέλυφος χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο για τους ασθενείς». Ο κ. Τσίμαρης, επισήμανε ότι ο Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, αλλά και γιατροί έχουν επισημάνει την υποστελέχωση των Ογκολογικών και Παθολογικών Κλινικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος υποστήριξε ότι κανένας δεν μπορεί να πει όχι σε μια τέτοια δωρεά, αλλά «εείναι υποχρέωση του Κράτους να φτιάξει τις μονάδες αυτές» Επισήμανε ότι πριν από λίγες μόνο εβδομάδες, οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αχαΐας απήργησαν για δύο ημέρες για την κατάσταση που βρίσκονται τα δύο Γενικά Νοσοκομεία της Πάτρας, τόσο ο «'Αγιο Ανδρέας» όσο και το «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο». Ο βουλευτής έκανε εκτενείς αναφορές στα προβλήματα και τις ελλείψεις του ΕΣΥ. Αναρωτήθηκε ότι «εάν δεν ήταν αυτή η δωρεά, θα μέναμε στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα για τους ογκολογικούς ασθενείς; Καλοδεχούμενη η δωρεά. Αλλά αποποιείστε τις ευθύνες του Κράτους;» Υποστήριξε ότι «τα μόνα εγκαίνια που γίνονται είναι αυτά που αφορούν δωρεές Θα έρθετε να εγκαινιάσετε τη δωρεά, όπως κάνετε τελευταία; Γιατί μόνον δωρεές εγκαινιάζετε» και πρόσθεσε « το Κράτος, τι δικό του θα εγκαινιάσει; Τι συμμετοχή έχει το Κράτος σε όλα αυτά; Καμία.» Η διαφορά μας, είπε « εν προκειμένω είναι ότι εσείς δέχεστε, δείχνετε να στηρίζεστε στις δωρεές και μάλιστα δεν έχετε κρύψει ότι τις κυνηγάτε κιόλας ενθέρμως», αλλά «ο ρόλος του υπουργού Υγείας είναι να διεκδικεί περισσότερη κρατική χρηματοδότηση και να αξιοποιεί στο έπακρο όλα τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, τόσο τα ντόπια όσο και τα ευρωπαϊκά, αλλά και των άλλων διεθνών οργανισμών. Αυτό περιμένει από εσάς ο ελληνικός λαός και όχι μόνον οι ψηφοφόροι σας».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης υποστήριξε ότι η πολιτική της κυβέρνησης διατηρεί και αναπαράγει τα λαϊκά προβλήματα στην Υγεία. Η ανάπτυξη τέτοιων απαραίτητων Ογκολογικών Μονάδων Υγείας δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από τη διάθεση δωρητών, αλλά να εξασφαλίζεται από το ίδιο το Κράτος με γενναία χρηματοδότηση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση μπορεί να ισχυρίζεται ότι «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα», ωστόσο την ίδια στιγμή εφαρμόζει μια αντιλαϊκή πολιτική, σύμφωνη με τις κατευθύνσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και τη λογική του «κόστους-οφέλους», και στην Υγεία, «κόβοντας» από αναγκαίες δαπάνες για την πρόληψη, την περίθαλψη και τη θεραπεία του λαού για να δώσει στην ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας, σε εξοπλισμούς και γενικότερα στην εμπλοκή της στα ιμπεριαλιστικά πολεμικά μέτωπα στο όνομα των συμφερόντων του κεφαλαίου και της διεκδίκησης κομματιού από την πίτα της πολεμικής λείας». Ο κ. Λαμπρούλης εξέφρασε παράλληλα τον προβληματισμό του για το κατά πόσον η σύγχρονη μονάδα που θα δημιουργηθεί θα είναι και επαρκώς στελεχωμένη από μόνιμο και με σταθερή δουλειά προσωπικό για όλες τις ειδικότητες, δεδομένου και του πλαφόν που υπάρχει στις προσλήψεις για τις δημόσιες δομές Υγείας, αλλά και της πρόβλεψης για αύξηση του αριθμού των χημειοθεραπειών. Εξέφρασε, επίσης, και τη διαφωνία του ΚΚΕ με την πρόβλεψη στο άρθρο 2 περί απαλλαγής του ΦΠΑ για επιχειρηματίες εργολάβους και προμηθευτές του έργου. Ο βουλευτής του ΚΚΕ, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ενώ σήμερα υπάρχει η δυνατότητα οι λαϊκές ανάγκες να ικανοποιηθούν από ένα σύγχρονο και αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας για όλους, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα ακριβώς γιατί η Υγεία αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και με βάση τη λογική του «κόστους-οφέλους».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Οζγκιούρ Φερχάτ από την πλευρά του είπε ότι «τέτοια νομοθετήματα επιβεβαιώνουν ότι το κράτος, η πολιτεία, η Κυβέρνηση έχουν αφήσει κρίσιμα κομμάτια του κοινωνικού κράτους εκτεθειμένα, υποστελεχωμένα, υποχρηματοδοτημένα και συχνά ανήμπορα να υπηρετήσουν το συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη στην Υγεία. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, εάν το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρηματοδοτούνταν όπως όφειλε, εάν οι δομές του στελεχώνονταν επαρκώς, εάν οι δημόσιες πολιτικές πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης λειτουργούσαν ολοκληρωμένα, τότε τέτοιες δωρεές θα ήταν απλώς επικουρικές, όπως και πρέπει να είναι. Θα ήταν ευπρόσδεκτες. Κανείς δεν θα είχε λόγο να τις απορρίψει, όπως δεν τις απορρίπτουμε και εμείς, δεν έχουμε λόγο απόρριψης τέτοιων δωρεών. Αλλά, δεν θα εμφανίζονταν ως αναγκαίες και καθοριστικές για τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών. Και εδώ βρίσκεται ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα». Υποστήριξε ότι «οι δωρεές καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από φοροαπαλλαγές και ευνοϊκά προνόμια γι' αυτούς που τις διαθέτουν», αλλά «έτσι οι δωρεές παύουν να είναι πράξεις κοινωνικής προσφοράς και μετατρέπονται σε παράλληλο και συχνά προνομιακό μηχανισμό χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με το Δημόσιο να στερείται εσόδων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντίστοιχες επενδύσεις στη δημόσια Υγεία». Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς είπε πως «εμείς δηλώνουμε καθαρά ότι είμαστε υπέρ της υλοποίησης της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας στην Πάτρα. Αναγνωρίζουμε την προσφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλουμε το έργο να υλοποιηθεί γρήγορα, σωστά και να ανακουφίσει χιλιάδες συνανθρώπους μας που δίνουν καθημερινά την μάχη με τον καρκίνο. Όμως, είμαστε αντίθετοι στη λογική που προκρίνεται μέσα από τα νομοθετήματά σας και βέβαια δεν έχουμε αυταπάτες για το πολιτικό μήνυμα που κρύβει η ανάγκη αυτής δωρεάς […] Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας είναι απαραίτητη, αλλά δεν αρκεί από μόνη της, γιατί χρειάζεται στελέχωση, χρειάζεται μόνιμο ιατρικό προσωπικό, χρειάζονται εκπαιδευμένοι νοσηλευτές. Αυτό το τονίζουμε κάθε φορά. Χρειάζονται δομές στήριξης, χρειάζονται επιδημιολογικά δεδομένα και μητρώα. Χρειάζεται χρηματοδότηση γενναία, λειτουργίας και όχι μόνο κατασκευής. Οι κατασκευές χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα σε αυτόν τον τομέα».

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου ανέφερε ότι «πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ώστε οι καρκινοπαθείς να νοσηλεύονται με αξιοπρέπεια, στο κρεβάτι τους, με το κατάλληλο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και με όλη την ομάδα, που θα πρέπει να τους στηρίξουν. Το ερώτημα το οποίο, εν προκειμένω, τίθεται προς την Κυβέρνηση είναι: Αν δεν υπήρχε η δωρεά Λάτση, η Κυβέρνηση θα είχε την πρόθεση να δημιουργήσει Ογκολογικό Τμήμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών;

Δεύτερον, τώρα που δημιουργείται Ογκολογική Κλινική, θα μπορεί αυτή να λειτουργήσει επαρκώς; Δεν είναι τυχαία η παράθεση των ελλείψεων, τις οποίες τόνισα μέχρι τώρα, ούτε τυχαία η αναφορά μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Εκεί, θα δημιουργηθεί η κλινική. Πώς; Πώς θα λειτουργήσει αυτή; Πώς θα στελεχωθεί; Θα υπάρχει προσωπικό κατάλληλο και επαρκές για τη στελέχωσή του ή θα συνεχίσει η Κυβέρνηση να διατηρεί υποστελεχωμένη και καταρρέουσα αυτή την Κλινική; Θα αξιοποιηθεί, λοιπόν, η δωρεά Λάτση ή θα κείτεται άδεια από προσωπικό;» Η Κυβέρνηση είπε οφείλει να εγγυηθεί ότι θα έπρεπε να λειτουργούν όλα τα Αντικαρκινικά Ογκολογικά Νοσοκομεία ή πλήρεις αντικαρκινικές ογκολογικές κλινικές, σε νοσοκομεία και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, σε καθεμιά από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας μας.

Η ειδική αγορήτρια της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη είπε πως «ως Αντιπολίτευση αναγνωρίζουμε την τεράστια σημασία του έργου για τους ογκολογικούς ασθενείς της δυτικής Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα οφείλουμε να αναδείξουμε τις θεσμικές αδυναμίες και να συζητήσουμε εγγυήσεις διαφάνειας λογοδοσίας και πραγματικής ενίσχυσης του ΕΣΥ». Μεταξύ άλλων, επισήμανε πως «είναι σωστό οι δωρεές προς το ΕΣΥ να μην ροκανίζονται από φόρους. Όμως, εδώ το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγκρίνει εν λευκώ έναν μηχανισμό όπου το Δημόσιο παραιτείται από σημαντικά φορολογικά έσοδα, χωρίς να συνοδεύεται αυτό από υποχρέωση αναλυτικής δημόσιας αποτίμησης του πραγματικού δημοσιονομικού κόστους της απαλλαγής και του οφέλους για το σύστημα Υγείας». Η βουλευτής είπε πως « η νέα μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ, όχι όμως ολόκληρη η εικόνα» και παρατήρησε πως «η εμπειρία από άλλες επενδύσεις υγείας, όπου έγιναν εγκαίνια κτιρίων χωρίς να ακολουθήσει αντίστοιχη στελέχωση, πρέπει να μας κάνει επιφυλακτικούς».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μιμπίλας είπε ότι «δεν στεκόμαστε απέναντι στην δωρεά. Στεκόμαστε απέναντι στον τρόπο με τον οποίο το Κράτος επιλέγει να το υλοποιήσει. Και στεκόμαστε απέναντι στα βαθύτερα προβλήματα που η Κυβέρνησή σας προσπαθεί για άλλη μια φορά να κρύψει πίσω από μια δωρεά». Υποστήριξε πως «καμία δωρεά δεν πρέπει να υποκαθιστά τις υποχρεώσεις του Κράτους. Πρέπει να έρχεται προς επίρρωσή τους, προς βοήθειά τους. Αυτή είναι μια βασική αρχή που οφείλουμε όλοι να υπηρετήσουμε. Γιατί αυτή η μονάδα στην πραγματικότητα έπρεπε ήδη να υπάρχει, όχι μόνο από εσάς, αλλά και από τους προηγούμενους Υπουργούς» . Εξέφρασε τον προβληματισμό του για την πλήρη απαλλαγή από ΦΠΑ και φόρο για το έργο λέγοντας πως « η δωρεά μετατρέπεται σε επενδυτικό φορολογικό εργαλείο με κρατική σφραγίδα. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που τα νοσοκομεία δεν έχουν γάζες, την ίδια ώρα που οι ασθενείς πληρώνουν από την τσέπη τους τις εξετάσεις, την ίδια ώρα που οι γιατροί μετακινούνται σαν περιφερόμενοι, να χαρίζουμε φορολογικά προνόμια εκατομμυρίων χωρίς θεσμικά αντίβαρα». Ο κ. Μπιμπίλας, έθεσε θέμα στελέχωσης της νέας Μονάδας, καθώς όπως είπε «απαιτεί ογκολόγους, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, ψυχολόγους, τεχνολόγους, διοικητικούς. Η δαπάνη θα πρέπει να προσδιορίζεται» να «έχει υπολογιστεί το κόστος λειτουργίας; Να υπάρχουν δεσμευμένα κονδύλια για συντήρηση. Σχέδιο για μόνιμες προσλήψεις; Προκειμένου αυτό το έργο να μην γίνει ένα άδειο κέλυφος».

Ο υπουργός Υγείας κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης είχε έντονη αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφορικά με την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Αναστάση Καραναστάση και όσα έχουν ειπωθεί στην δημόσια συζήτηση, ενώ η αντιπαράθεση έφτασε μέχρι την λίστα Λαγκάρντ.