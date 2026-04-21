Βουλή: Πέρασαν από την επιτροπή οι συμφωνίες με Ιταλία και Πολωνία για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών - iefimerida.gr

Υπέρ της κύρωσης των συμφωνιών της Ελλάδας με την Ιταλία και την Πολωνία για την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών τάχθηκε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής.



«Ναι» στην κύρωση των συμφωνιών είπε στην επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων η ΝΔ, την επιφύλαξή τους για την Ολομέλεια διατύπωσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ «όχι» είπαν το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας.

Όπως σημείωσε ο παριστάμενος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, πρόκειται για συμφωνίες χαμηλού ετήσιου κόστους (4.020 ευρώ για την Ιταλία και 3.468 ευρώ για την Πολωνία) αλλά «υψηλής επιχειρησιακής αξίας».

Δαβάκης: Απαραίτητες οι συμφωνίες για την αμυντική συνεργασία με Ιταλία και Πολωνία

Σύμφωνα με τον κ. Δαβάκη, οι συμφωνίες αυτές είναι θεμελιώδεις γιατί είναι προαπαιτούμενο για την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με τις αναφερόμενες χώρες:

Η Ιταλία είναι χώρα άμεσου στρατηγικού ενδιαφέροντος για τη χώρα μας, έχουσα μία ώριμη αμυντική βιομηχανία. Η Ιταλία αντιμετωπίζει ίδια προβλήματα όσον αφορά το μεταναστευτικό. Συμπράττουμε σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μαζί και είναι χώρα-κλειδί, τόσο για τις εξελίξεις στο Νότιο αλλά και στο Μεσογειακό μέτωπο. Η συνεργασία αυτή ενισχύθηκε ουσιαστικά μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Ρώμη τον Μάιο του 2025 για το Β' Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας.

Η Πολωνία έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες, που αναμένονται να φτάσουν το 4,8% του ΑΕΠ της, για το 2026. Είναι μία χώρα με καθαρή εικόνα εξελίξεων στο Ανατολικό Μέτωπο της Συμμαχίας και έχουμε ήδη εκκινήσει μαζί της μία διαδικασία εμβάθυνσης της αμυντικής μας συνεργασίας.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη (16 Απριλίου) συνάντησή του με τον Πολωνό ομόλογό του, Πάβελ Ζαλέφσκι, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι «υπογράψαμε το πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας για το 2026, συμφωνήσαμε στην εμβάθυνση της σύμπραξης των δύο χωρών μας σε τομείς όπως η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες και εξετάσαμε κοινά εξοπλιστικά προγράμματα μέσω Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων -ανεφέρθη το SAFE- αλλά και άλλων».

Αυτή η στρατηγική μαζί τους, συνέχισε ο κ. Δαβάκης, είναι σαφής όσον αφορά εμάς: «Η εμβάθυνση των αμυντικών μας σχέσεων με χώρες-κλειδιά στο Νότιο και Ανατολικό Μέτωπο, η εμβάθυνση της συνεργασίας με χώρες που έχουν αυξημένες αμυντικές δαπάνες, όπως η Πολωνία αλλά και η Ιταλία, η εμβάθυνση συνεργασίας με χώρες που έχουν ώριμη αμυντική βιομηχανία, με σκοπό την οργανική σύνδεση των αμυντικών βιομηχανικών μας οικοσυστημάτων και την πλήρη ένταξη των ελληνικών συναφών εταιριών στη διεθνή αγορά».

Τόνισε μάλιστα ότι «αυτή η προσέγγισή μας, μέχρι τώρα, αποδίδει με συνεργασίες που αναπτύσσονται μεταξύ ιδιωτικών εταιριών, τις λεγόμενες B2B συνεργασίες: Έχω μία εμπειρία πρόσφατη στο ταξίδι μου στην Ισπανία με την ομόλογο υφυπουργό Άμυνας, κυρία Βαρκάρθε, όπου συμμετείχαμε το Φεβρουάριο του ‘26, 25 εταιρείες και από τις δύο πλευρές. Συμμετείχαν από την πλευρά τη δική μας 15 ελληνικές εταιρείες. Υπήρξαν 75 B2B - διμερείς συναντήσεις. Αισθάνομαι υπερηφάνεια για την παρουσία των ελληνικών εταιρειών αμυντικής βιομηχανίας, στην παρουσία εκεί, τις συναντήσεις με ομολόγους τους εκεί, και πιστεύω ότι και μετά από δέκα μέρες όταν γυρίσαμε συνάντησή μας με τις ελληνικές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας, ήταν εξαιρετικά ελπιδοφόρα και ευοίωνη, γιατί είχαμε ένα εξαιρετικό feedback στην όλη αυτή συζήτηση». Ήδη υπάρχουν στα σκαριά συνεργασίες των ελληνικών εταιρειών αμυντικής βιομηχανίας, με τους Ισπανούς, επισήμανε.

Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε παρόντες, να είμαστε αξιόπιστοι και ενεργοί και όχι απόντες, υπογράμμισε ο κ. Δαβάκης και προσέθεσε: Είχα την ενημέρωση, όπως όλοι πιστεύω, σχετικά με το Ισπανικό περιβάλλον σε σχέση με τη σχέση τους με την γείτονα. Είδα όμως με τις συζητήσεις αυτές ότι είναι ανοιχτοί σε συνεργασίες, είναι ανοιχτοί σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με κοινού ενδιαφέροντος επικοινωνία και νομίζω ότι αυτό το καλό, ευοίωνο και φιλικό περιβάλλον το οποίο αναπτύχθηκε σε αυτή την επίσκεψή μου, πρέπει να το καλλιεργήσουμε, να το προκαλέσουμε και να το "ερεθίσουμε" έτι περαιτέρω.

Και αυτές οι συμφωνίες τις οποίες σήμερα συζητάμε, πιστεύω ότι εξυπηρετούν και αυτή την σκοπιμότητα, κατέληξε ο κ. Δαβάκης.