Βουλή: Κύρωση σύμβασης δωρεάς για την ανέγερση Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» στην Πάτρα - iefimerida.gr

Στην Ολομέλεια εισάγεται την Τετάρτη για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς για την ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» στην Παθολογική Κλινική/Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών».

Το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Υπέρ» του νομοσχεδίου στην Επιτροπή ψήφισε η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την συνεδρίαση της Ολομέλεια, πλην του ΚΚΕ όπου τοποθετήθηκε με το «Παρών».

Ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση ανέφερε πως «η δωρεά αυτή είναι πολύ σπουδαία για το εθνικό σύστημα Υγείας», προσθέτοντας ότι «όποιος βουλευτής δεν την ψηφίσει είναι ντροπή του, γιατί στην ουσία λέει να αφήσουμε τους ασθενείς να μην έχουν αυτού του επιπέδου τις ιατρικές υπηρεσίες», ενώ ευχήθηκε «μακάρι κάθε κυρία Λάτση και κάθε άλλος ανάλογης οικονομικής επιφάνειας - όπως πρόσφατα έκανε και ο Θανάσης Μαρτίνος με την αντίστοιχη δωρεά της Μονάδας στο Αττικό Νοσοκομείο - να κάνουν τέτοιες δωρεές γιατί κάνουν τη ζωή των ασθενών- συνανθρώπων τους καλύτερη. Και μόνο ευχαριστώ και μπράβο μπορεί να τους λέμε και τίποτε άλλο».

Γεωργιάδης: Δύο μονάδες, οι οποίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη περιθάλπουν ετησίως 60.000 ανθρώπους

Ο κ. Γεωργιάδης σχετικά με την δωρεά της κυρίας Λάτση είπε ότι έρχεται μετά την πρώτη που ήταν αυτή «της Μονάδας στον 'Αγιο Σάββα - και παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν τότε από μερικούς αριστερούς συνδικαλιστές- πραγματοποιήθηκε αλλάζοντας το επίπεδο, την αξιοπρέπεια, την ανθρωπιά και την πραγματικότητα της ημερήσιας νοσηλείας των ημερήσιων ασθενών στην Ελλάδα. Μετά, ακολούθησε η δεύτερή της δωρεά στο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης. Δύο μονάδες, οι οποίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη περιθάλπουν ετησίως 60.000 ανθρώπους!»

Τώρα, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης «γίνεται μια τρίτη δωρεά από την κυρία Λάτση για να δημιουργηθεί μια ανάλογη Μονάδα στην Δυτική Ελλάδα στο πανεπιστημιακού του Ρίου». Πρόκειται είπε ο υπουργός «να δημιουργηθεί και εκεί ένα νέο κτήριο, αριστούργημα αισθητικής και τελευταίων μηχανημάτων, ύψους 15 εκατ. ευρώ».

Ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι πέρα από ιδεολογικές προκαταλήψεις περί ιδιωτών και δωρεών «δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος με σώας (σχετικά) τας φρένας που να καταψηφίσει μια τέτοια δωρεά» και σημείωσε πως « το να δέχεσαι μια δωρεά από μια ευεργέτιδα, δεν σημαίνει ότι το Κράτος δεν κάνει την δουλειά του» και «δεν υπάρχει Κράτος στον πλανήτη, ακόμα και το πλουσιότερο που δεν δέχεται ιδιωτικές χορηγίες στα δικά του εθνικά συστήματα. Δεν υπάρχει ούτε ένα που να μπορείτε να μου δείξετε, όπως και Υπουργός Υγείας αυτού του πλανήτη που θα πει μου φτάνουν τα χρήματα του Κράτους και δεν θέλω άλλα» .

Το Κράτος, ανέφερε ο υπουργός, «αυτή την στιγμή κάνει την δουλειά του για την αναβάθμιση του ΕΣΥ γι' αυτό και γίνονται καινούργια 93 νοσοκομεία, αγοράζονται μηχανήματα 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα νοσοκομεία μας και αυτές οι επενδύσεις είναι η λογική απόδειξη ότι δεν μπορεί να ισχύει η κριτική σας περί ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ».

Ο υπουργός, απαντώντας στις γενικότερες αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης σχετικά με την πολιτική Υγείας καταλόγισε διάθεση ισοπεδωτικής κριτικής. Ειδικότερα, για το Πρόγραμμα «Προλαμβάνω», είπε καταλογίζετε αστοχίες προσπερνώντας όμως το μείζον που είναι ότι «πρόκειται για το μεγαλύτερο Πρόγραμμα διαγνωστικών προληπτικών εξετάσεων που έχει υπάρξει από το ελληνικό Κράτος από καταβολής ελληνικού Έθνους καθώς καμία Κυβέρνηση ποτέ δεν έχει διαθέσει τόσους πολλούς πόρους για να κάνει μια τόσο γενική προσπάθεια διάγνωσης διαφόρων ασθενειών στην αρχική φάση εκδήλωσής τους. Πρόκειται για την υλοποίηση ενός οράματος, πολλών Υπουργών Υγείας προηγούμενων χρόνων που δεν είχαν στην διάθεσή τους αυτούς τους πόρους. Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα με απολύτως μετρήσιμα αποτέλεσμα. Γι' αυτό και βραβευτήκαμε στη Νέα Υόρκη από τον ΟΗΕ για ένα τμήμα του Προγράμματος και αποτελεί επανάσταση για την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχει - μετρήσιμα- σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές και όχι απλά εκατοντάδες, είτε αυτές ήταν γυναίκες που ήταν σε πρώιμο στάδιο καρκίνου του μαστού, είτε με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, είτε άνδρες και γυναίκες που εντόπισαν καρκίνο του παχέος εντέρου, που εντόπισαν καρδιοαγγειακά νοσήματα και τώρα ξεκινάει και το πρόγραμμα για την πρώιμη ανίχνευση της νεφρικής ανεπάρκειας». Ο υπουργός σημείωσε ότι «μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει σε κάποια από τις εξετάσεις του Προλαμβάνω, 5.000.000 ΑΜΚΑ από τα συνολικά 6.500.000 δυναστικά ΑΜΚΑ που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν!» και είπε πως για αυτό το Πρόγραμμα «δεν μπορεί η Αντιπολίτευση να μην έχει να πιε μια καλή κουβέντα. Ζωές ανθρώπων είναι αυτές που σώθηκαν…». Σχετικά με την αδυναμία του ιατρού να συνταγογραφήσει εξετάσεις σε ασθενή εάν εκκρεμεί η δυνατότητα να γίνουν αυτές μέσω του Προγράμματος Προλαμβάνω, ο υπουργός εξήγησε ότι αυτό γίνεται για να μην πληρώνει ο διαγνωστικός clawback.

Ο κ. Γεωργιάδης, σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών ανέφερε ότι «αυτό λειτουργεί από τον Φεβρουάριο και μάλιστα από τον Ιούλιο έχουν συνδεθεί και τα 12 Ογκολογικά Νοσοκομεία και έχουν γίνει και ψηφιακά ογκολογικά συμβούλια» Το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών είπε «είναι ένα εργαλείο που επιζητούσε η ογκολογική κοινότητα από πάντα και έγινε πραγματικότητα» και σημείωσε πως η τήρηση του Μητρώου γίνεται μόνο από τους ίδιους τους ογκολόγους ιατρούς και κανέναν άλλο γι' αυτό και ακόμα γίνονται υπάρχει μια καθυστέρηση αλλά προχωράει.

Ο υπουργός σημείωσε ότι για την θεραπεία του καρκίνου εισήχθησαν δύο ακόμη βιοδείκτες που είναι μια πολύ ακριβή εξέταση για την αποτελεσματικότητα που θα έχει το σχήμα θεραπείας ενός ασθενή και κοστίζει πάνω από 400 - 600 ευρώ. Έτσι όλοι οι βιοδείκτες πλέον αποζημιώνονται στην χώρα μας.