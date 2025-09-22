Άγρια κόντρα Μυλωνάκη-Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχετε αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη» - iefimerida.gr

Για «χοντροκομμένα ψέματα» και κατασκευή «σεναρίων συνωμοσίας» κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με το «υπόμνημα», άλλως «εσωτερικού σημειώματος» για το σκάνδαλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τις κατηγορίες της για «υπεξαγωγή εγγράφου», ο Γιώργος Μυλωνάκης επανέλαβε πώς πρόκειται για ενημερωτικό σημείωμα και όχι για υπόμνημα, «ένα είδος non paper», όπως είπε χαρακτηριστικά, και ξεκαθαρίσε πώς πουθενά δεν κάνει λόγο για ποινικές ευθύνες προσώπων.

«Δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του εγγράφου. Δεν έχει αποδέκτη. Ο συντάκτης του δε, δεν είναι κάποιος στέλεχος υπουργείου, είναι συνεργάτης μας στην Προεδρία της Κυβέρνησης για τα αγροτικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα είναι ένα είδος non paper. Εστάλη στο κινητό μου τηλέφωνο στις 15 Ιουνίου μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Αυτό μου προκαλεί ερωτήματα πως κάποιοι το κατέχουν. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση», όπως ανέφερε αφήνοντας αιχμές.

Κωνσταντοπούλου: Έχετε διαπράξει υπεξαγωγή εγγράφου

«Σας προειδοποίησα ότι έχετε διαπράξει υπεξαγωγή εγγράφου. Συντάχθηκε κατά παραγγελία σας από δημόσιο υπάλληλο, σας απεστάλη σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο, σας διαβιβάστηκε σε κρίσιμο και ύποπτο χρόνο» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα επικαλούμενη δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Γιώργος Μυλωνάκης γνώριζε το περιεχόμενο της έρευνας των εισαγγελικών αρχών και απόρρητων συνομιλιών βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε να τον ρωτά, αν είχε ενημερώσει τον κ. Μπουκώρο ότι παρακολουθείτο στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για αυτό δεν υπουργοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2024.

Μυλωνάκης: Καμία ενημέρωση δεν είχα, κανέναν δεν ενημέρωσα για το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με τη σειρά του ο υφυπουργός έκανε λόγο για «συκοφαντίες» και «παραπολιτικά κουτσουμπολιά» στη βάση «στρατευμένων» δημοσιευμάτων, ενώ απάντησε ότι ήδη έχει διαψεύσει τα παραπάνω με δημόσια ανάρτησή του. «Καμία ενημέρωση δεν είχα και κανέναν δεν ενημέρωσα για το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων που βρίσκονται σε δικογραφία της Βουλής, ούτε σε αυτή ούτε σε άλλη» σημείωσε ο κ. Μυλωνάκης, επιμένοντας «πού και πότε έχει πει ο Χρήστος Μπουκώρος αυτά που βάζετε στο στόμα του; Βρήκατε καμία δήλωσή του να με κατονομάζει; Δεν τα έχει πει αυτά τα πράγματα. Μόνο σε ευφάνταστα δημοσιεύματα έχουν ειπωθεί αυτά».

«Μιλάμε για σκάνδαλο ζωντανό και το συγκαλύπτετε» επέμεινε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που διερωτήθηκε εάν υπάρχουν εκβιαζόμενοι βουλευτές και εάν υπάρχει «μεγάλος αδελφός» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κλιμακώνοντας την επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Γιώργος Μυλωνάκης την κατηγόρησε πως «έχει αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη και τη συνωμοσιολογία σε τέχνη».

«Η τακτική σας είναι γνωστή. Πες πες πάντα κάτι μένει. Μετά λέτε, παρακολουθούμε τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Δεν έχετε κανένα όριο; Μας λέτε ότι ο κ. Μπουκώρος δεν υπουργοποιήθηκε στο ανασχηματισμό του Ιουνίου 2024. Δηλαδή δεν υπουργοποιήθηκε τότε, μετά το ξεχάσαμε και υπουργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025; Καταλαβαίνω ότι η στάση σας μπορεί να θεωρείτε ότι πουλάει στο δικό σας ακροατήριο. Αυτά τα ψεύδη προς άγραν δικών σας ψήφων όχι εδώ. Ούτε θα δεχθούμε να ρίχνετε τόνους λάσπης επειδή αυτό είναι το μόνο που ξέρετε να κάνετε» κατέληξε.