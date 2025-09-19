Βουλή: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κώστα Καραμανλή - iefimerida.gr

Κληρώθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που θα εξετάσει την άσκηση δίωξης για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Ασκούσα καθήκοντα εισαγγελέα κληρώθηκε η Παγώνα Ζάκκα και αναπληρωτής της ο Κωνσταντίνος Σοφουλάκης.

Τακτικά μέλη αναδείχθηκαν πέντε δικαστικοί, τρεις εκ του Αρείου Πάγου και δύο εκ του Συμβουλίου Επικρατείας. Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν η κα Μπλέτα Στυλιανή (ΑΠ), ο κ. Γιαρένης Ηλίας (ΑΠ), η κα Νάκου Κωνσταντίνα (ΑΠ), η κα Σδράκα Αγορίτσα (ΣτΕ) και ο κ. Σύμπλης Ιωάννης (ΣτΕ).

Αναπληρωματικά μέλη αναδείχθηκαν οι αρεοπαγίτες Ιωάννης Αποστολόπουλος και Παναγιώτα Γκουδή - Νινέ και ο σύμβουλος Επικρατείας Οδυσσέας Σπαχής.

Ο Κώστας Καραμανλής παραπέμφθηκε τον περασμένο Ιούλιο, με 157«ναι», στο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο και θα διερευνήσει τη βασιμότητα ή μη της κατηγορίας για παράβαση καθήκοντος.