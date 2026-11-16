 Βουλή: Η Ελλάδα εντάσσεται στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου
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Βουλή: Η Ελλάδα εντάσσεται στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου

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Φωτογραφία: Shutterstock

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή συνεργασία για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Μεταφορά της Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής IMPACTS - EDIC στην ελληνική έννομη τάξη και λοιπές διατάξεις» και αφορά τη δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.

Η κοινοπραξία IMPACTS - EDIC συστάθηκε με εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 2 Δεκεμβρίου 2025.

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Οι στόχοι του νομοσχεδίου

Βασική επιδίωξη είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού κράτους, μέσα από τη συμμετοχή σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια ανάπτυξης διασυνδεδεμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προωθηθούν κοινές ψηφιακές λύσεις για τη δημόσια διοίκηση.

Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία.

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