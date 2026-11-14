Βουλή: Κατατέθηκε η συμφωνία με την Ιταλία για την αστυνόμευση εναέριου χώρου εναντίον μη στρατιωτικών απειλών

Κατατέθηκαν προς κύρωση στη Βουλή, με τη μορφή νομοσχεδίων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δύο αμυντικές συμφωνίες με την Κροατία και την Ιταλία καθώς και ένα Μνημόνιο Κατανόησης σχετικά με τη σύσταση του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διοικητικής Μέριμνας.



Το πρώτο έχει τίτλο «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας που αφορά στη συνεργασία στο πλαίσιο του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ) και της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)».



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Το δεύτερο έχει τίτλο «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης σχετικά με τη σύσταση, διοίκηση και λειτουργία του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διοικητικής Μέριμνας (Μνημόνιο Κατανόησης για τη Λειτουργία του MLCC)». Με την αξιολογούμενη ρύθμιση κυρώνεται νομοθετικά το Μνημόνιο Κατανόησης σχετικά με τη σύσταση, τη λειτουργία, την χρηματοδότηση, την επάνδρωση, τον εξοπλισμό, την υποδομή και εν γένει τη διοικητική υποστήριξη και την υποστήριξη διοικητικής μέριμνας του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διοικητικής Μέριμνας, καθώς και τα θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες του προσωπικού που τοποθετείται σε αυτό. Η ρύθμιση αφορά τα υπουργεία Άμυνας Τσεχίας, Ελλάδας, Πολωνίας, Σλοβακίας, ΗΒ και ΗΠΑ.



Το τρίτο έχει τίτλο «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα μέτρων αστυνόμευσης εναέριου χώρου εναντίον μη στρατιωτικών εναέριων απειλών». Με την αξιολογούμενη ρύθμιση περιγράφονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και καθορίζονται οι κοινές ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση μη Στρατιωτικών Εναέριων απειλών, κατά την εκτέλεση επιχειρήσεων αστυνόμευσης εναέριου χώρου στην περιοχή αμοιβαίου ενδιαφέροντος Ελλάδας και Ιταλίας, ήτοι στον εθνικό εναέριο χώρο των δύο χωρών και στον διεθνή εναέριο χώρο που κείται εντός των FIR/UIR της αποκλειστικής τους αρμοδιότητας.



Και τα τρία νομοσχέδια θα εξεταστούν από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, ενώ θα τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια, την επομένη, Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026.

ΑΠΕ-ΜΠΕ