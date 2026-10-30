Βουλή: Αποσύρθηκε το επίμαχο άρθρο 23 για τους servicers -Μαρκόπουλος: «Θα τους βάλουμε τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι…» - iefimerida.gr

Στην απόσυρση του άρθρου 23 από το οικονομικό νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου που επιχειρεί να θέσει αυστηρό πλαίσιο εποπτείας στους διαχειριστές κόκκινων δανείων η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να αποσύρει το άρθρο που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης.

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Το επίμαχο άρθρο προβλέπει ότι η σύμβαση ρύθμισης αποκτά χαρακτήρα εκτελεστού τίτλου, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταγγέλλει πως επί της ουσίας επιτρέπει στους servicers και τα funds να επιβάλλουν κατασχέσεις και να επισπεύδουν πλειστηριασμούς με βάση μια ιδιωτική σύμβαση, χωρίς να έχει προηγηθεί δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής.

«Το αποσύρουμε για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία από εσας. Θα ψηφίσετε τα υπόλοιπα άρθρα; Σας προκαλούμε να τοποθετηθείτε. Θα μετρηθούμε όλοι! Έχετε πολιτικό θάρρος; Επιλέξτε. Θα συνεχίσετε να είστε υποκριτές και να πετάτε το κουβαδάκι πιο κάτω; Ή θα έρθετε να κάνουμε μια μεγάλη πολιτική συμμαχία ευεργετική για τους πολίτες;», είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος καλώντας την αντιπολίτευση να μην δημιουργεί εντυπώσεις.

Παράλληλα διαμήνυσε στους servicers πως με το νομοσχέδιο επιβάλλονται κανόνες που βάζουν τέλος στην «ασυδοσία» λέγοντας χαρακτηριστικά οτι «θα τους βάλουμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και είναι ξεκάθαρη η πολιτική μας βούληση».

Αποστολάκη: Άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης - δεν αρκεί η απόσυρση της διάταξης

«Η απόσυρση της προκλητικής διάταξης δεν είναι αρκετή», δήλωσε η αρμόδια τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη που ζήτησε από την ηγεσία του υπουργείου να προχωρήσει κσι σε αλλες τροποποιήσεις.

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Όπως υποστήριξε σε δήλωσή της, «η κυβέρνηση πρώτα επιχειρεί να θεσμοθετήσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ισχυρούς και στη συνέχεια, όταν προκαλούνται αντιδράσεις, υποχωρεί άτακτα».