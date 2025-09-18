Εξεταστική: Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης τσακώθηκαν για του πού θα κάτσουν -«Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν...» - iefimerida.gr

Πριν καλά καλά ξεκινήσει η δεύτερη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προηγήθηκε η «μάχη για την καρέκλα».

Όταν ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερία επέλεξε να καθίσει στη δεύτερη σειρά, πίσω από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μπροστά στα έκπληκτα μάτια κοινοβουλευτικών συντακτών, υπαλλήλων, αλλά και αστυνομικών της Βουλής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον κατηγόρησαν για «εισπήδηση» στις θέσεις τους, γεγονός που όπως υποστήριξαν έρχεται σε αντίθεση με τα ισχύοντα από την κοινοβουλευτική τάξη.

Η αντίδραση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

«Είναι ασέβεια, είναι ασέβεια αυτό που κάνετε!» φώναζε ο Κώστας Μπάρκας, με τον Βασίλη Κόκκαλη και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ να διαμαρτύρονται επίσης εντόνως. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας ωστόσο παρέμεινε αμετακίνητος.

Έξαλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζε δε στο διάδρομο πως στην Πλεύση Ελευθερίας κάνουν… δημοσκοπικά όνειρα. «Μήπως να ερχόμαστε νωρίτερα από την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να κρατάμε θέσεις, λες και είμαστε ξανά στο δημοτικό; Μήπως να αφήνουμε και τη τσάντα μας;», διερωτήθηκε.

Βούτυρο στο ψωμί της πλειοψηφίας το επεισόδιο αυτό, με έναν βουλευτή της ΝΔ να σχολιάζει δηκτικά: «Αυτοί θέλουν και να κυβερνήσουν τη χώρα…».