Βορίδης: Ο Τσίπρας άφησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες - iefimerida.gr

Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την ψήφιση των ποινικών κωδίκων, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία μετατράπηκε η δωροδοκία από κακούργημα σε πλημμέλημα, εξαπέλυσε ο Μάκης Βορίδης.

«Το να λες ότι πάμε για εκλογές, είσαι πρωθυπουργός, και αφού το έχει πει να λες “συγγνώμη θυμήθηκα ότι κάτι έχω να ψηφίσω. Παρακαλώ πολύ θέλω παράταση μία εβδομάδας”, και να πας και να ψηφίζεις τους ποινικούς κώδικες όπου μέσα σε αυτούς μετατρέπεις τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημμέλημα, με αποτέλεσμα όποιοι είχαν κακουργηματικές ποινικές διώξεις να παραγράφονται λόγω του ότι τα πλημμελήματα παραγράφονται πολύ ταχύτερα από τα κακουργήματα, οκταετία τα πλημμελήματα, 20ετία τα κακουργήματα, να παραγράφονται υποθέσεις για αυτό τον λόγο και στη συνέχεια, αυτό να σου το καταγγέλλει ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης σου, ο κ. Κοντονής» σημείωσε αναφερόμενος στο 2019, ο βουλευτής της ΝΔ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος, μιλώντας στο Action24 πρόσθεσε δε ότι «ήρθε μια δικογραφία στη Βουλή τώρα που αφορά τον κ. Τσίπρα η οποία έχει αντικείμενο αυτή την υπόθεση μετά από μήνυση που έχει καταθέσει ο κ. Βελόπουλος. Δεν ξέρω θα αξιολογηθεί η δικογραφία τι περιεχόμενο έχει. Λέω όμως ότι όταν έχει συμβεί αυτό, το να βγαίνεις και να κουνάς το δάχτυλο και να λες “οι άλλοι είναι διεφθαρμένοι”, ε όπα ρε παιδάκι μου».

Η απάντηση για το «ήταν πρόταση πολυμελούς νομοπαρασκευαστικής επιτροπής»

Κληθείς να απαντήσει σχετικά με τον ισχυρισμό του Αλέξη Τσίπρα ότι το επίμαχο ν/σ προέκυψε μετά την πρόταση πολυμελούς νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ο κ. Βορίδης σημείωσε:

«Η μεταφορά ουσιαστικών ρυθμίσεων στην πλάτη και στην ευθύνη πανεπιστημιακών τεχνοκρατών, επιστημόνων σπουδαίων νομικών, ο ελληνικός λαός δεν έχει ψηφίσει αυτούς του ανθρώπους. Ο ελληνικός λαός έχει ψηφίσει πρωθυπουργό, κυβέρνηση για να κοιτάνε και πολιτικά τις απόψεις αυτών των ανθρώπων».

Εξηγώντας περεταίρω, ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι «το ποινικό δίκαιο και οι περισσότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν είναι μια υπόθεση νομοτεχνική, Με δυο λόγια μπορεί κάποιος να έχει την άποψη, επιστήμονας, ότι η δωροδοκία δεν είναι και τόσο σοβαρό πράγμα, μπροστά στην ανθρωποκτονία για παράδειγμα και δεν είναι, και πρέπει να την τιμωρούμε πλημμεληματικά. Αυτό θα έρθει κάποιος να το πεις στον πολιτικό και ο πολιτικός να αποφασίσει. Θέλουμε για παράδειγμα να δωροδοκείται ένας δημόσιος λειτουργός και να του επιβάλουμε μία ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή; Αυτό θέλουμε;».