Βορίδης: Με αυστηρά νομικά κριτήρια δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία βουλευτών -Θα το σκεφτώ - iefimerida.gr

Εάν αξιολογούσε αποκλειστικά με νομικά κριτήρια τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα ψήφιζε υπέρ της άρσης ασυλίας βουλευτών, δήλωσε ο Μ.Βορίδης.

Ο ίδιος μιλώντας στο Open tv και αναφερόμενος στις 13 περιπτώσεις άρσης ασυλίας πολιτικών προσώπων σημείωσε χαρακτηριστικά ότι θα ήταν αρνητικός ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, καθώς η συζήτηση έχει αποκτήσει έντονη πολιτική διάσταση.

«Η καρδιά μου είναι πιο κοντά στη νομική μου υπόσταση»

Καθώς βουλευτές επιθυμούν να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από τα ονόματά τους, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μάκης Βορίδης:

«Η καρδιά μου σας ξαναλέω, είναι πιο κοντά στη νομική μου υπόσταση… Από την άλλη μερικά καταλαβαίνω τους συναδέλφους μου. Μπορεί να μην πρέπει να τους στεναχωρήσω… θα το σκεφτώ».