Βορίδης: Ο Καραμανλής λέει τη γνώμη του και δεν έχει ξεπεράσει το όριο -Αιχμές κατά Σαμαρά - iefimerida.gr

Ως ξεχωριστές περιπτώσεις παρουσίασε τα όσα επισημαίνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο Μάκης Βορίδης.

Ο βουλευτής της ΝΔ μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στους δύο πρώην προέδρους της ΝΔ.

«Το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου έχει απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάποιος θα έλεγε ‘’τι ωραία που έγινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο’’. Είναι μια εξέλιξη η οποία όπως επισημαίνει η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι στο χέρι μας. Είναι δύο διαφορετικά κράτη. Λέμε ότι δεν έχει νομική υπόσταση και η εφαρμογή μιας παράνομης ενέργειας θα κριθεί στο πεδίο», ανέφερε αρχικά ο κ. Βορίδης και πρόσθεσε:

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«Ο κ. Καραμανλής και ο κ. Σαμαράς έχουν μια κοινή ιδιότητα είναι πρώην πρωθυπουργοί και πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας. Υπ' αυτήν την έννοια, προφανώς έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα και άνεση και να μιλήσουν και να ασκήσουν κριτική και να πουν την άποψή τους. Διαφορετικά μιλάει ο κ. Καραμανλής, διαφορετικά ο κ. Σαμαράς. Ο κ. Καραμανλής δεν έχει ξεπεράσει το όριο, λέει τη γνώμη του, δεν τίθεται ζήτημα ορίου. Δεν λέει ‘’να πέσει η κυβέρνηση και ο κ. Γεραπετρίτης είναι ενδοτικός’’. Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα και ένα άλλο ζήτημα είναι το ''θα κάνω κόμμα''. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα όπως καταλαβαίνετε. Έχουν διαφορετική σημασία, διαφορετική σημασιολογία και διαφορετική πολιτική συνέπεια», αφήνοντας αιχμές για τον Αντώνη Σαμαρά.

Ισχυρό σημείο της κυβέρνησης η στάση της στην εξωτερική πολιτική

Ο Μάκης Βορίδης επισημαίνοντας ότι «ένα από τα ισχυρά σημεία της ελληνικής κυβέρνησης είναι η στάση της στην εξωτερική πολιτική και στα ζητήματα της άμυνας», αναφέρθηκε παραδειγματικά στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, στις εξορύξεις, στη συμφωνία με την Αίγυπτο, στα θαλάσσια πάρκα, στην αποστολή της φρεγάτας στην Κύπρο και στην στρατηγική σχέση με το Ισραήλ.