Βίντεο Μητσοτάκη από την περιοδεία στο Κιλκίς: Τα έργα που ολοκληρώθηκαν μετά από δεκαετίες και δύο επιχειρήσεις-πρότυπα - iefimerida.gr

Βίντεο-απολογισμό από την επίσκεψή του στο Κιλκίς δημοσίεσε στα social ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του στην περιοχή από ένα έργο που ολοκληρώνεται μετά από σχεδόν 20 χρόνια, καθώς στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει ο οδικός άξονας Νέα Σάντα-Άσσηρος, που συνδέει το Κιλκίς με την Θεσσαλονίκη.

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Στην επίσκεψή του στο εργοτάξιο την Τρίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράδοσης ακόμα και νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2027, όπως είναι προγραμματισμένο.

Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε της εγκαταστάσεις μίας υπερσύγχρονης μονάδας συσκευασίας και επεξεργασίας μανιταριών, Πρόκειται για την πρότυπη γεωργική επιχείρηση «Μανιτάρια Κεχαγιά» στο Πεδινό Κιλκίς. Εκεί μίλησε με το προσωπικό και είδε από κοντά την γραμμή παραγωγής.

Ακολούθησε επίσκεψη στη βιομηχανία «Zincometal ΑΕ», η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή ιστών και πυλώνων φωτισμού, καθώς και υποδομών οδικής ασφάλειας.Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 130 εργαζομένους, διαθέτει εξαγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη και την Αφρική και συμμετέχει σε μεγάλα έργα υποδομών στην Ελλάδα.

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Στην συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο νέο οίκο ευγηρίας του Κιλκίς, ο οποίος διαθέτει 50 κλίνες και παρέχει φαρμακοϊατρική περίθαλψη, νοσηλεία, υπηρεσίες αποκατάστασης, στέγαση και διατροφή στους 38 φιλοξενούμενους, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.