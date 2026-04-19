Το χιούμορ Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση -«Πρόεδρε, are you in pain;» - iefimerida.gr

Στην Ισπανία βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, για τη συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης.

«Οταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές. Με τον Pedro Sánchez, τον Stefan Löfven και εκπροσώπους κινημάτων, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προοπτική» αναφέρει η λεζάντα του βίντεο που ξεκινάει μάλιστα με χιουμοριστικό τρόπο καθώς ρωτάνε τον Νίκο Ανδρουλάκη «πρόεδρε, are you in pain?» με τον ίδιο να απαντά «No, I’m in Spain».

Στη συνέχεια στο βίντεο προβάλλονται στιγμιότυπα από την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλάγής στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης.

«Η Ευρώπη του κοινού μας πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της ασφάλειας όλων των λαών, και του σεβασμού των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου, είναι η Ευρώπη που διεκδικούμε, είναι η Ευρώπη που αγωνιζόμαστε», υπογραμμίζει στο βίντεο ο κ. Ανδρουλάκης.

Το χιουμοριστικό βίντεο Ανδρουλάκη από τη Βαρκελώνη