Βελόπουλος: Ο Κάθετος Διάδρομος άσος στο μανίκι της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία -Καλά έκανε ο πρωθυπουργός και έδειξε τον χάρτη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο - iefimerida.gr

Υπέρμαχος του Κάθετου Διαδρόμου δηλώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος προσθέτοντας ότι αποτελεί άσσο στο μανίκι της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία.

«Είμαι υπέρμαχος του κάθετου διαδρόμου το έχω πει και δημοσίως» επανέλαβε ο κ. Βελόπουλος μιλώντας στο Action24 και πρόσθεσε ότι «η αλήθεια είναι ότι τα λεφτά αυτά μπορεί να μην πηγαίνουν στην τσέπη του Έλληνα αλλά το να έχω μια γραμμή αγωγών από την πάνω πλευρά του Έβρου μέχρι κάτω, που σημαίνει αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή να μην περάσει κουνούπι με τους Τούρκους, είναι η καλύτερη άμυνά μου».

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«Δεν σημαίνει ότι με σώζει, αλλά είναι η καλύτερη άμυνά μου και ένας άσσος στο μανίκι της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Κατορθώσαμε και διώξαμε την πρέσβη των ΗΠΑ»﻿

«Τα υπόλοιπα τα αφήνω σε αυτούς που είναι με τους Τούρκους, με τον Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, που αλωνίζει υπέρ των Τούρκων, ότι η μεγάλη οθωμανική αυτοκρατορία ήταν η σταθερότητα στην περιοχή» επεσήμανε ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε:

«Και εμείς κατορθώσαμε και διώξαμε την πρέσβη με την οποία διαφωνούσα και εγώ σε πολλά. Δεν έχουμε πρεσβευτή. Ξέρετε σε ποια ιστορική περίοδο δεν είχε πρεσβευτή των ΗΠΑ. Στην εισβολή στην Κύπρο. Εάν γίνει κάτι μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας τι γίνεται. Ο νούμερο 2 είναι Δημοκρατικός και είναι του βαθέως κράτους των ΗΠΑ το οποίο δεν έχει δυνατότητες ελιγμών. Πάει μονοκόμματα».

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Καλά έκανε ο πρωθυπουργός και έδειξε το χάρτη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που του έγινε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Action24, ο κ. Βελόπουλος χαρακτήρισε επιβαλλόμενη την κίνηση του πρωθυπουργού να δείξει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον χάρτη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Θεωρώ ότι ήταν επιβαλλόμενη η κίνηση του Μητσοτάκη. Ξέρετε ότι οι εικόνες που δείχνουν ξεκίνησαν από τον Βελόπουλο στη Βουλή πριν από μερικά χρόνια, το 2019-2020. Το κάνουν και άλλοι τώρα. Αυτό είναι καλό. Η αποτύπωση του χάρτη βοηθάει, εάν θέλετε, στην εξωστρέφεια ενός ζητήματος, το οποίο θα μας απασχολεί τους επόμενους μήνες. Ο ΟΗΕ δεν μπορεί να κάνει κάτι. Καλά έκανε ο πρωθυπουργός και το θέτει παντού» ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.