Βασίλης Σπανάκης από ΚΕΔΕ: «Μαζί σχεδιάζουμε τους Δήμους του αύριο με κριτήριο τον άνθρωπο» - iefimerida.gr

Στον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, την αναβάθμιση των ΚΕΠ και στις παρεμβάσεις για τα ζώα συντροφιάς αναφέρθηκε ο Βασίλης Σπανάκης, στην ομιλία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που διεξάγεται στην Καλαμάτα.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη βελτίωση των σχολικών υποδομών, με νέες παρεμβάσεις πέρα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», στη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων λειτουργίας των ΚΑΠΗ και στην ανάπτυξη σύγχρονων δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και ελεύθερων χώρων για τους πολίτες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ενίσχυσης των αθλητικών, πολιτιστικών και τοπικών συλλόγων, τους οποίους χαρακτήρισε ως «ραχοκοκαλιά της κάθε τοπικής κοινωνίας».

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Ο κ. Σπανάκης περιέγραψε την αναβάθμιση των ΚΕΠ ως «επένδυση στην ποιότητα της σχέσης του κράτους με τον πολίτη». Ειδικότερα, για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», που υλοποιείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ότι 802 ΚΕΠ σε 262 Δήμους συμμετείχαν στην τεχνολογική αναβάθμιση και στην ανακαίνιση, ενώ επιπλέον 51 ΚΕΠ σε 23 Δήμους εντάχθηκαν στην αναβάθμιση του εξοπλισμού τους.

Ο προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε περίπου 41 εκατ. ευρώ, με πληρωμές 26,6 εκατ. ευρώ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών, και απορρόφηση περίπου 65%.

Τόνισε επίσης ότι τα ΚΕΠ ολοκλήρωσαν περίπου 7.322.000 αιτήσεις πολιτών το 2024 και 8.338.000 το 2025, καταγράφοντας αύξηση ύψους 14%, και 6.200.000 κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026.

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Αναφέρθηκε ακόμη στον επανακαθορισμό, με πρόσφατη απόφασή του, των 52 ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η σαφής πληροφόρηση και η αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο κ. Σπανάκης ανέφερε πως ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον οποίο χαρακτήρισε «διεκδίκηση των θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης», περιορίζει τη γραφειοκρατία και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους Δήμους για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τις αποφάσεις Δήμων για την οικονομική στήριξη οικογενειών, μεταξύ άλλων με την παροχή ενίσχυσης για κάθε γέννηση παιδιού.

Σχετικά με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, ο υφυπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι τα ποσά που κατανέμονται στους Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για τον συγκεκριμένο σκοπό τριπλασιάστηκαν το 2026, από 5 εκατ. ευρώ τα έτη 2024 και 2025 σε 15 εκατ. ευρώ φέτος. Σημείωσε ακόμη ότι η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς υπάγεται πλέον στο υπουργείο Εσωτερικών, ενώ εκδόθηκαν εγκύκλιοι για την υποστήριξη των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών με την παράλληλη λειτουργία ψηφιακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Για την εξοικείωση με τις νέες εφαρμογές εκπαιδεύτηκε προσωπικό από 281 Δήμους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει το υπουργείο Εσωτερικών στη συνεργασία με τους Δήμους, ώστε από κοινού ο σχεδιασμός του αύριο να γίνεται με κριτήριο τον άνθρωπο.