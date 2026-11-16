Βαρτζόπουλος: Η έλλειψη εναλλακτικής οφείλεται στην επιτυχία της πολιτικής μας -Όποιος προσπαθεί να αναδειχθεί εις βάρος μας, αποτυγχάνει

Στην επιστροφή του στο υπουργείο Υγείας επτά μήνες μετά την αποχώρησή του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Ο Δ. Βαρτζόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, απάντησε και σε ερώτηση σχετικά με το ότι η θέση του υφυπουργού Υγείας είχε παραμείνει κενή μετά την παραίτησή του, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Προσωπικά αναρωτήθηκα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τις δικές μας, ισχύει η βιβλική ρήσις “τις γαρ έγνω νουν Κυρίου ή τις σύμβουλος αυτού εγένετο;”, όπου Κύριος είναι, εν προκειμένω, ο πρωθυπουργός. Αυτός ξέρει, αυτός ρυθμίζει, αυτός αποφασίζει».

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«Εμείς παραιτηθήκαμε, ήρθη η ασυλία μας, και ύστερα από δυόμισι μήνες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος και μπήκε στο αρχείο η υπόθεση», προσέθεσε ο ίδιος.

Περιπτώσεις διαφθοράς

Αναφερόμενος σε περιπτώσεις διαφθοράς και απαντώντας στα όσα καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση, ο κ. Βαρτζόπουλος σημείωσε ότι «μέσα στην καθημερινότητα της πολιτικής και ειδικά όταν ασκεί κανείς διοίκηση, όταν κανείς είναι στην κυβέρνηση, είναι πιθανόν να συμβούν τέτοια ζητήματα».

«Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μερικές φορές πρέπει να διερευνηθούν ή μερικές φορές οδηγούν σε ανάγκη ανάληψης πολιτικών ευθυνών», προσέθεσε και υπογράμμισε ότι «αυτό συμβαίνει σε όλα τα κόμματα».

Μάλιστα, ο υφυπουργός Υγείας ισχυρίστηκε πως «επί ΠΑΣΟΚ υπήρξαν καταδίκες υπουργών για διαφθορά» και υποστήριξε ότι «μέχρι στιγμής δεν είχε καταδικαστεί κανένας άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας από κανένα ειδικό δικαστήριο».

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«Αυτό έχει γίνει επί ΠΑΣΟΚ. Δύο υπουργοί στη φυλακή και έχει γίνει και επί κυβέρνησης Τσίπρα. Ο κύριος Παππάς έχει καταδικαστεί από ειδικό δικαστήριο. Στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δεν λέω ότι το έκαναν αυτοί. Λέω κάτι πολύ πιο ουδέτερο και πολύ πιο ρεαλιστικό: ότι μέσα στην άσκηση της κυβερνήσεως, στην άσκηση της διοικήσεως, είναι δυνατόν και προκύπτουν από την καθημερινότητα τέτοια φαινόμενα», υποστήριξε ο ίδιος.

Ο κ. Βαρτζόπουλος υπογράμμισε ότι δεν είναι πολλά και συνήθη τα φαινόμενα διαφθοράς στην κυβέρνηση. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στη δική μας διακυβέρνηση. Εγώ λέγω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κυβερνήσεις, γιατί προκύπτουν από τη φύση των πραγμάτων. Άρα, είναι κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Το ρουσφέτι είναι μια θεσμοθετημένη, υποχρεωτική στις Δημοκρατίες, επαφή του πολίτη με τον εκπρόσωπό του»

«Κατά την άποψή μου, και το έχω πει και στη Βουλή επί τη ευκαιρία των ζητημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό το οποίο στην Ελλάδα χαρακτηρίζουμε με την τούρκικη λέξη “ρουσφέτι” είναι μια θεσμοθετημένη, υποχρεωτική στις Δημοκρατίες, επαφή του πολίτη με τον εκπρόσωπό του. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλες τις δημοκρατίες δυτικού τύπου, όπου υπάρχουν σταυροί προτίμησης», σχολίασε ο υφυπουργός Υγείας και πρόσθεσε:

«Το γραφείο το δικό μας. Γι’ αυτό και έχουμε θεσμοθετημένα γραφεία, στα οποία ο πολίτης προσφεύγει είτε προσωπικά είτε ομαδικά για ζητήματα που είναι ομαδικής φύσεως ή προσωπικής φύσεως. Προφανώς όχι για να παρανομήσει, κι αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζει ο νόμος», τόνισε και έφερε ως παράδειγμα το απαλλακτικό βούλευμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ίδιο προσωπικά σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως είπε ο υφυπουργός Υγείας, ανέφερε «απεδείχθη πως η παρέμβαση του βουλευτού ήταν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του».

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«Η έλλειψη εναλλακτικής οφείλεται στην επιτυχία της πολιτικής μας»

Αναφερόμενος στις εκλογές, εκτίμησε ότι «είναι πάρα πολύ πιθανόν έως βέβαιον ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι για τρίτη τετραετία στην εξουσία», κάτι το οποίο «δεν είναι σύνηθες στην Ελλάδα» και «σημαίνει ότι στην πράξη, και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού συμφωνεί με την ουσία της πολιτικής μας».

Ο υφυπουργός Υγείας υποστήριξε πως η έλλειψη εναλλακτικής λύσης οφείλεται στην επιτυχία της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.

«Το γεγονός ότι δεν μπορεί να αναδειχθεί κάποιος αντίπαλός μας οφείλεται στο ότι αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε είναι τα πιο σωστά. Κατά συνέπεια, όποιος προσπαθεί να αναδειχθεί εις βάρος μας, αποτυγχάνει», δήλωσε ο κ. Βαρτζόπουλος και εξέφρασε την εκτίμηση πως οι εκλογές θα γίνουν τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

«Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες Δυτικού τύπου, όπως η δική μας, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το Σύνταγμα προβλέπει τα πάντα. Θα γίνουν όλα αυτά τα οποία προβλέπει το Σύνταγμα. Θα υπάρξουν οι διαβουλεύσεις. Μετά θα κληθούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι πολιτικοί αρχηγοί. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν τα όργανα, τα οποία προβλέπονται από το Σύνταγμα. Κατά συνέπεια, ποτέ δεν υπάρχει αδιέξοδο στις δικές μας Δημοκρατίες», προσέθεσε ο ίδιος.

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Αναφερόμενος στις δηλώσεις Σαμαρά, ο κ. Βαρτζόπουλος σημείωσε: «Ο παλιός μας πρόεδρος έχει ορισμένες απόψεις, τις οποίες εκφράζει. Αυτές οι απόψεις μέχρι στιγμής δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί στην ύπαρξη ενός συγκεκριμένου πολιτικού φορέα. Όταν ο φορέας αυτός γίνει, ό,τι κι αν γίνει, τότε θα υπάρξει πολιτική απάντηση στις πολιτικές θέσεις αυτού του κόμματος».

«Δεν τιμά την ελληνική Αριστερά το προσωποπαγές κόμμα του Τσίπρα»

Αναφερόμενος στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Βαρτζόπουλος έκανε λόγο για ένα κόμμα προσωποπαγές, που «δεν τιμά τον ευρύτερο χώρο της ελληνικής Αριστεράς, η οποία έχει μια πολύ μακρά και αξιοπρόσεκτη πορεία».

«Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τη δημιουργία αυτού του προσωποπαγούς κόμματος, δηλαδή, εμένα πραγματικά με λυπεί και νομίζω ότι και πολλούς, πολλούς συναδέλφους που προέρχονται από τον χώρο της Αριστεράς, το ότι πρώτα απ’ όλα απαξιώνεται ο θεσμός του βουλευτού.

»Όταν ζητείται από βουλευτές να καταθέσουν την εντολή τους για να μπουν σε αυτό το προσωποπαγές κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα, είναι μόνο ο κ. Τσίπρας και στελέχη τα οποία τα οποία τα επέλεξε προσωπικά ο κ. Τσίπρας και τα οποία διόρισε ο κ. Τσίπρας. Κατά την αριστερή ιδεολογία, τον μαρξισμό, τα κόμματα είναι εκφάνσεις του κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι. Πού είναι αυτό; Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει αυτό το οποίο θέλει», δήλωσε καταληκτικά ο κ. Βαρτζόπουλος.

