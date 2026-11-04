Βαρεμένος: Κράτησα την έδρα για να μην πάει στο ΠΑΣΟΚ -Δεν θα είμαι υποψήφιος με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα - iefimerida.gr

Την απόφασή του να αποδεχθεί την έδρα και να προχωρήσει στη συνέχεια στην ανεξαρτητοποίησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Γιώργος Βαρεμένος.

Ο ίδιος, ο οποίος πήρε τη βουλευτική έδρα του Μίλτου Ζαμπάρα, που παραιτήθηκε προκειμένου να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107.7 σημείωσε ότι δεν ήθελε η εν λόγω έδρα να καταλήξει στο ΠΑΣΟΚ.

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«Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εγώ έβαλα υποψηφιότητα το ‘23 δεν έχει καμία σχέση με τον σημερινό. Μα καμία… Δεύτερον, εγώ πρωτοέβαλα υποψηφιότητα για βουλευτής το 2009, όταν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον ΣΥΡΙΖΑ τότε στο 2,6 % και μπήκα στη Βουλή με 4,6 και πανηγυρίζαμε», δήλωσε ο κ. Βαρεμένος και πρόσθεσε ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταρρεύσει.

«Έχει σχέση ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν που έβαλα εγώ υποψηφιότητα;», αναρωτήθηκε ο ίδιος, ενώ, κληθείς να απαντήσει στην ερώτηση γιατί αποδέχθηκε την έδρα, εφόσον δεν συμφωνεί με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι ενδεχομένως ο επόμενος, μετά από τον ίδιο, θα έπαιρνε την έδρα και θα την πήγαινε στο ΠΑΣΟΚ.

«Δεν θα είμαι υποψήφιος με την ΕΛΑΣ»

«Παράδειγμα, θα μπορούσε να πάει στον επόμενο και η έδρα να πάει στο ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω πού αλλού», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρεμένος, προσθέτοντας πως με αυτή του την κίνηση η έδρα παρέμεινε στην Αριστερά.

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«Εγώ σας είπα είμαι εκεί στον χώρο, πιστεύω σε αυτά τα πράγματα και αυτά θέλω να υπηρετήσω και γενικότερα στον πολιτικό διάλογο και γενικότερα στην παρτίδα μου την Αιτωλοακαρνανία», δήλωσε ο ίδιος και επανέλαβε ότι ο επόμενος «θα πήγαινε την έδρα στο ΠΑΣΟΚ».

Τέλος, κληθείς να απαντήσει εάν θα είναι υποψήφιος με την ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα ο κ. Βαρεμένος δήλωσε «όχι βέβαια». Σε διευκρινιστική ερώτηση εάν θα είναι υποψήφιος με άλλο κόμμα σημείωσε ότι «δεν μπορώ να απαντήσω».