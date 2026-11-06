Αυτιάς σε επιτρόπους: Επιτακτική η μείωση της γραφειοκρατίας και η αύξηση κονδυλίων στις επιχειρήσεις - iefimerida.gr

Διπλή παρέμβαση για τη στήριξη των επιχειρήσεων που απασχολούν χιλιάδες εργαζομένους, πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς στις Βρυξέλες, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών.

Με ερώτησή του προς τους Επιτρόπους Οικονομικών κ.κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις και Πιότρ Σεραφίν, ζητεί μείωση του διοικητού κόστους για τις επιχειρήσεις και παράλληλα, την άμεση πρόσβασή τους σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Ο Γιώργος Αυτιάς επικαλείται επιστολή του Πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Θ. Καπράλου, ο οποίος τονίζει ότι «η μείωση του διοικητικού βάρους δεν αρκεί να αποτιμάται μόνο με βάση τον αριθμό των διαδικασιών που καταργούνται ή απλοποιούνται. Πρέπει να μετριέται με βάση την πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου για κάθε επιχείρηση».

Η ερώτηση του Γιώργου Αυτιά στους επιτρόπους

«Κύριοι Επίτροποι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων δύο σοβαρά προβλήματα. Το υψηλό διοικητικό κόστος λειτουργίας και την περιορισμένη πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς «η διαρκής προσαρμογή σε νέες φορολογικές, εργασιακές, ψηφιακές, τραπεζικές και κανονιστικές υποχρεώσεις επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις. Το κόστος περιλαμβάνει την αγορά και αναβάθμιση λογισμικού, τη χρήση νέων συστημάτων, τις αμοιβές εξωτερικών συνεργατών, κυρίως, τον χρόνο που αφαιρείται από την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνεπώς, η μείωση του διοικητικού βάρους δεν αρκεί να αποτιμάται μόνο με βάση τον αριθμό των διαδικασιών που καταργούνται ή απλοποιούνται. Πρέπει να μετριέται με βάση την πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου για κάθε επιχείρηση».

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: