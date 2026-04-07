Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - iefimerida.gr

Πρόσθετες ενισχύσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω των Ταμείων Συνοχής, πέραν των όσων έχουν διαθέσει, ζητά από την Κομισιόν ο Γιώργος Αυτιάς, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Με την ιδιότητά του, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ τονίζει ότι, «η αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ήδη η Ελλάδα και με τις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπες με υψηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ευρώπη. Αυτό επιφέρει διπλάσιο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Ολόκληρη η ερώτηση του Γιώργου Αυτιά προς την Κομισιόν

«Η συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προκαλεί ραγδαία αύξηση στο κόστος του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. Η εξέλιξη αυτή, επιβαρύνει καθημερινά νοικοκυριά και επιχειρήσεις ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ως εκ τούτου, αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες καθώς το ενεργειακό κόστος απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα και λόγω της παρατεταμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: