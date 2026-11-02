Αυστηρότερους ελέγχους στις επιχειρήσεις scrap ζητά ο Γιώργος Βλάχος -Η επίκαιρη ερώτηση - iefimerida.gr

Με αφορμή την κλοπή χαλκοσωλήνα από το δίκτυο φυσικού αερίου που οδήγησε στη φονική έκρηξη στην Πλάκα, ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τους ελέγχους σε επιχειρήσεις που αγοράζουν scrap.

Την ανάγκη να μπουν αυστηρότεροι κανόνες στη λειτουργία των επιχειρήσεων που αγοράζουν ανακυκλώσιμα υλικά έναντι χρημάτων (scrap) επισημαίνει ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, με την επίκαιρη ερώτηση του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημειώνει ο Γιώργος Βλάχος, επαναφέρει μια «διαχρονική» πρόταση και ρωτά τον υπουργό, «μήπως έφτασε η στιγμή να θεσπιστεί η υποχρεωτική λειτουργία των επιχειρήσεων «SCRAP» ως ελεγχόμενων, κλειστών αποθηκευτικών χώρων, με υποχρεωτική καταγραφή όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων υλικών;».



Επιπλέον ο βουλευτής προτείνει να ταυτοποιείται υποχρεωτικά κάθε πρόσωπο που παραδίδει υλικά προς πώληση, όπως και την υποχρεωτική καταγραφή και τεκμηρίωση της προέλευσής τους.

Όταν δε, η προέλευση δεν μπορεί να αιτιολογηθεί επαρκώς, ζητά να προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, ακόμη και κατάσχεση περιουσίας με παραπομπή των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη με την κατηγορία της «κλεπταποδοχής».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίκαιρη ερώτηση:

«Με αφορμή τα τελευταία δυσάρεστα γεγονότα στην Πλάκα, επαναφέρω τη διαχρονική πρόταση για την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου των επιχειρήσεων που παραλαμβάνουν και αγοράζουν ανακυκλώσιμα υλικά έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Ερωτάστε κ. Υπουργέ,



1ον Μήπως έφτασε η στιγμή να θεσπιστεί η υποχρεωτική λειτουργία των επιχειρήσεων «SCRAP» ως ελεγχόμενων, κλειστών αποθηκευτικών χώρων, με υποχρεωτική καταγραφή όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων υλικών;



2ον Μήπως ήρθε η ώρα να θεσπιστεί η υποχρεωτική ταυτοποίηση κάθε προσώπου που παραδίδει υλικά προς πώληση, καθώς και η υποχρεωτική καταγραφή και τεκμηρίωση της προέλευσής τους; Σε περίπτωση αδυναμίας επαρκούς αιτιολόγησης ή τεκμηρίωσης της προέλευσης των υλικών, να προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης της περιουσίας, καθώς και η παραπομπή των υπαιτίων στη Δικαιοσύνη με την κατηγορία της κλεπταποδοχής;».