Αύριο στις 12:30 η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης μετά τον μίνι ανασχηματισμό

Την Παρασκευή στις 12:30, στο Προεδρικό Μέγαρο θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Υπενθυμίζται ότι νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

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Ειδικότερα ανακαοινώθηκε ότι νέος υφυπουργός Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, υφυπουργός Εσωτερικών ο Βαγγέλης Λιάκος και υφυπουργός Υγείας ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Πώς προέκυψαν οι αλλαγές στην κυβέρνηση

Οι σημερινές αλλαγές προέκυψαν μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη ο οποίος έφυγε από την κυβέρνηση μετά την καταγγελία για μοριοδότηση της κόρης του στις Πανελλήνιες.

Στη θέση του στο υπουργείο Ανάπτυξης τοποθετήθηκε ο Βασίλης Σπανάκης ο οποίος μετακινήθηκε εκεί από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών.

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Ετσι η θεση του υφυπουργού Εσωτερικών έμεινε κενή και εκεί τοποθετήθηκε ο Βαγγέλης Λιάκος ο οποίος είναι ένας από τους νεότερους βουλευτές.

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είχε βγει από την κυβέρνηση πριν μερικούς μήνες λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και επέστρεψε ακριβώς στην ίδια θέση η οποία εντωμεταξύ είχε μείνει κενή.