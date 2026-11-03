Απάντηση Αυγερινοπούλου σε δημοσίευμα: Έχω χωρίσει από το 2019 με τον Πέτρο Μακρή, δεν έχω την παραμικρή σχέση με το «Χωριάτικο» - iefimerida.gr

Απάντηση σε σημερινό δημοσίευμα που αναφερόταν σε εμπλοκή του πρώην συζύγου της στην υπόθεση «Χωριάτικο» έδωσε με ανάρτησή της η βουλευτής της ΝΔ Διονυσία Αυγερινοπούλου.

Η βουλευτής Ηλείας της ΝΔ αναφέρει ότι έχει χωρίσει από το 2019 με τον Πέτο Μακρή και κάνει λόγο για «αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς μου» και «προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός μου σε υποθέσεις με τις οποίες δεν έχω την παραμικρή σχέση».

Η ανάρτηση της Διονυσίας Αυγερινοπούλου:

Σε απάντηση σημερινού δημοσιεύματος της ιστοσελίδας Documento, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια με τρόπο κατηγορηματικό.

Δεν είχα και δεν έχω καμία απολύτως επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την αναφερόμενη στο δημοσίευμα εταιρεία, ούτε με οποιαδήποτε άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με τον κ. Πέτρο Μακρή έχουμε χωρίσει από το 2019. Ως γονείς ενός ανηλίκου παιδιού, διατηρούμε αγαστές οικογενειακές σχέσεις, εστιασμένες στην ανατροφή, τη φροντίδα και το μέλλον του.

Ως δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, σέβομαι απόλυτα τον ρόλο του Τύπου και ασφαλώς αποδέχομαι κάθε καλόπιστη ή αυστηρή πολιτική κριτική. Είναι άλλο όμως η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς μου, και η προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός μου σε υποθέσεις με τις οποίες δεν έχω την παραμικρή σχέση.