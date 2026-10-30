Αυγενάκης για Basketgate: «Καθολικό το αίτημα να αλλάξει ο νόμος για τις Ομοσπονδίες -Δεν ήταν φωτογραφικός για τον Λιόλιο» - iefimerida.gr

Για τον νόμο που θέσπισε το 2021 και που άνοιξε τον δρόμο για την εκλογή νέων ηγεσιών στις Ομοσπονδίες, τοποθετήθηκε ο τότε υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, με αφορμή το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ με επίκεντρο τον Βαγγέλη Λιόλιο και την ΕΟΚ.

Ο ίδιος μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στους δημοσιογράφους Θανάση Φουσκίδη και Στέλλα Γκαντώνα σημείωσε ότι επρόκειτο για έναν νόμο που ερχόταν να απαντήσει σε καθολικά αιτήματα αλλαγών στις Ομοσπονδίες, στις κεφαλές των οποίων βρίσκονταν άνθρωποι για πολλές δεκαετίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα ο κ. Αυγενάκης τόνισε πως η διάταξη δεν ήταν σε καμία περίπτωση «φωτογραφική» για να ανέλθει ο Β. Λιόλιος στην προεδρία της ΕΟΚ.

Ο ίδιος σημείωσε πως οι εκλογές εκείνη τη χρονιά διενεργήθηκαν ηλεκτρονικά, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, και σημείωσε πως η ψηφοφορία είχε γίνει με διαφάνεια, απαντώντας στις σχετικές τοποθετήσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα ο Παναγιώτης Φασούλας.

Ο Λ. Αυγενάκης σημείωσε πως οι καταγγελίες διερευνήθηκαν από τον θεσμικό μηχανισμό που θέσπισαν ο ίδιος και η κυβέρνηση της ΝΔ, με νόμο του 2019, που βασίστηκε στην κύρωση της σύμβασης Macolin (είχε γίνει το 2014). Επεσήμανε πως μέχρι να αλλάξει το εν λόγω πλαίσιο, οι όποιες καταγγελίες κατέληγαν γενικά στην εισαγγελία και από εκεί συχνά στο αρχείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλα στο φως, σεβασμός στη Δικαιοσύνη»

Ερωτηθείς για την υπόθεση γύρω από το μπάσκετ, επειδή ήταν ο υπουργός που «απαγόρευσε σε μαθουσάλες» του αθλητικού παραγοντισμού να συνεχίσουν να παραμένουν στα αξιώματα, όπως ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, και με φόντο την κριτική πως ίσως «άνοιξε τον δρόμο» στον κ. Λιόλιο να κερδίσει τις εκλογές της ΕΟΚ, απαντά:

«Απολύτως ψευδές το σενάριο περί φωτογραφικής διάταξης. Πρόκειται για μια θλιβερή υπόθεση που στενοχωρεί και θυμώνει τον κάθε αθλητή, γονέα και παράγοντα. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τα όνειρα των παιδιών, των γονέων και των παραγόντων. Θέλω να τονίσω ότι η υψηλότερη αξία είναι η Δικαιοσύνη, που είναι μεγαλύτερη από την όποια θεσμική γνωριμία».

«Όλα στο φως, η έρευνα είναι σε εξέλιξη, υπάρχει και το άλλο σημαντικό: Να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Υπομονή, σεβασμός στη Δικαιοσύνη. Μπήκα στο στόχαστρο για το 2021 και μια συνάντηση σε ιστιοπλοΐκό όμιλο με όλους τους Ολυμπιονίκες, ένα από τα θέματα που άκουσα ήταν να αλλάξει ο νόμος για διοικήσεις στον αθλητισμό και για ανθρώπους στο τιμόνι των Ομοσπονδιών 30,40 και 50 χρόνια. Έτσι, φέραμε το πλαίσιο, που βάλαμε όριο θητειών και ηλικίας (3 πλήρεις θητείες και 70 έτη) και να υπάρχει θεσμοθετημένη φωνή, εκπροσώπηση των αθλητών στις Ομοσπονδίες. Ικανοποιήσαμε και τη θεσμοθετημένη εκπροσώπηση των προπονητών. Φτιάξαμε και το μητρώο των αθλητικών σωματείων, με τα νόμιμα σωματεία να έχουν δικαίωμα ψήφου στις Ομοσπονδίες. Έτσι έγιναν οι εκλογές το 2021».

«Από τις 27 Ομοσπονδίες, οι 23 ανανέωσαν τις θητείες τους. Κάποιοι είπαν ότι αυτό έγινε με ηλεκτρονική ψηφοφορία: Τότε, ήταν περίοδος Covid και η εντολή ήταν να μη γίνονται συγκεντρώσεις. Δημιουργήθηκε ένας αδιάβλητος μηχανισμός, για τον οποίο δεν υπήρξε παράπονο» σημείωσε ο ίδιος και πρόσθεσε για την κριτική από τον Π. Φασούλα:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Φασούλας και τότε, που ψηφίσαμε το πλαίσιο αυτό και έγιναν οι εκλογές, αλλά και ο Πύρρος Δήμας, ο Πετρούνιας, η Μιλούση και οι πρόεδροι Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών είχαν πάρει θέση και στήριζαν. Ήταν ο "νόμος των αθλητών". Δεν υπήρξε καμία καταγγελία για οτιδήποτε, έγινε και άλλη εκλογική διαδικασία».

«Ο νόμος δεν καταργήθηκε το 2024, το μόνο που άλλαξε ήταν το όριο ηλικίας. Όλο το υπόλοιπο πλαίσιο ισχύει. Οι διοικήσεις δεν διορίστηκαν, εξελέγησαν. Εμείς ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα της υψηλού επιπέδου αθλητικής οικογένειας. Αν πρόσωπα που αναμείχθηκαν τότε στη διεκδίκηση των Ομοσπονδιών, η Πολιτεία δεν μπορεί να γνωρίζει μετέπειτα τι έγινε».

Για ενδεχόμενες καταγγελίες ότι μπορεί να ήταν γνωστή η δράση προσώπων που εμπλέκονται σε υποθέσεις: «Είχαμε κυρώσει τη σύμβαση Μακολίν το 2014, η ΕΠΑΘΛΑ θα ενεργοποιούσε την ΕΛΑΣ, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τον Αθλητικό Εισαγγελέα. Έγινε με τον νόμο 4639 του 2019. Κάποιοι το είχαν κλειδωμένο στο συρτάρι και εμείς το θεσμοθετήσαμε. Μέχρι τότε, οι καταγγελίες πήγαιναν στον εισαγγελέα γενικώς και αορίστως και αρχειοθετούνταν. Τώρα, η έρευνα είναι προϊόν αυτού του μηχανισμού».

Ερωτηθείς για τις καταγγελίες του διαιτητή Γκόντα για την περίοδο Βασιλακόπουλου, είπε: «Όχι, αλλά δεν ήταν και αρμοδιότητα του υφυπουργού. Τα στόματα και με το MeToo άνοιξαν, όταν οι αθλητές ένιωσαν εμπιστοσύνη. Τα στόματα άνοιξαν με επίσημο τρόπο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις με τους servicers

«Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ και ο πρωθυπουργός κάνει μια πολύ γενναία προσπάθεια, βάζει τάξη σε μια εκρηκτική σχέση οφειλετών/δανειοληπτών και servicers. Ως εισηγητής της ΝΔ, εισηγούμαι μια σειρά από βελτιώσεις». Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε σε 8 σημεία που ικανοποιούν πάγια αιτήματα, όπως μεταξύ άλλων: Δωρεάν και πλήρης ενημέρωση εντός 45 ημερών για τις οφειλές, αυτόματος επανυπολογισμός οφειλών, νέα δωρεάν διαδικαδία διμερούς ρύθμισης, προστασία πρώτης κατοικίας, όσο τηρείται η ρύθμιση.

Σημείωσε πως «υπήρχε υποτίθεται μια εποπτεία χωρίς πραγματική λογοδοσία από την ΤτΕ», ενώ τόνισε πως πλέον δημοσιοποιούνται πρόστιμα και κυρώσεις σε βάρος των servicers.

Με το νέο πλαίσιο, είπε, ο οφειλέτης επίσης μπορεί να απευθυνθεί στην ΤτΕ και να διεκδικήσει την τιμωρία, εφόσον κάποιο από τα 8 σημεία δεν τηρούνται. «Μπαίνει ένας μηχανισμός ελέγχου, με δυνατότητες επιβολής προστίμου και κυρώσεων που θα δημοσιοποιούνται από την ΤτΕ και τις εταιρείες», είπε.

Σημείωσε επίσης πως το νομοσχέδιο έχει και άλλες διατάξεις, περί τα 480 άρθρα, όπως για τα κρυπτονομίσματα, για το αγροτικό πετρέλαιο κ.ά., ενώ ανέφερε πως την Τετάρτη θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια.