 Ατύχημα με ποδήλατο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης -Μετέβη για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Χανίων - iefimerida.gr
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Ατύχημα με ποδήλατο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης -Μετέβη για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Χανίων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτογραφία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΔ / EUROKINISSI
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Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από ελαφρύ ατύχημα που είχε με το ποδήλατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μετά από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο.

Σύμφωνα με το κρητικό μέσο, ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ έφερε εκδορές σε κάποια σημεία από την τριβή στο έδαφος κατά την πτώση.

Όπως αναφέρεται στο τοπικό μέσο, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να συνομιλήσει με πολίτες και προσωπικό εντός του νοσοκομείου.

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