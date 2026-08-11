Ατύχημα με ποδήλατο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης -Μετέβη για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Χανίων - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από ελαφρύ ατύχημα που είχε με το ποδήλατο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μετά από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο.
Σύμφωνα με το κρητικό μέσο, ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ έφερε εκδορές σε κάποια σημεία από την τριβή στο έδαφος κατά την πτώση.
Όπως αναφέρεται στο τοπικό μέσο, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να συνομιλήσει με πολίτες και προσωπικό εντός του νοσοκομείου.
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