Η Αθήνα ετοιμάζει αντι-NAVTEX -Η προσπάθεια της Άγκυρας να εμφανίσει ότι οι Γάλλοι ζήτησαν άδεια - iefimerida.gr

Στην έκδοση αντι-NAVTEX προετοιμάζονται να προχωρήσουν οι ελληνικές αρχές, απαντώντας στη νέα τουρκική αναγγελία 1127/26, με την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανίσει ότι η γαλλική πλευρά ζήτησε και έλαβε άδεια για τις έρευνες του Abeille Marengo στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Η τουρκική NAVTEX υποστηρίζει ρητά ότι οι διαδρομές των ερευνών έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και ότι έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές ως τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, παραπέμποντας στο έγγραφο A/74/757 που είχε κοινοποιήσει η Άγκυρα στον ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2020.

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Η στάση της Τουρκίας και η θέση της Αθήνας

Η κίνηση αυτή δεν συνιστά αλλαγή στάσης της Τουρκίας. Αντιθέτως, επιχειρεί να εμφανίσει την πραγματοποίηση των εργασιών ως αποτέλεσμα τουρκικής έγκρισης, δημιουργώντας ένα προηγούμενο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε μελλοντικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει το περιεχόμενο της γαλλικής διπλωματικής ενημέρωσης προς την Άγκυρα και κατά πόσον η τουρκική πλευρά επιχειρεί να παρουσιάσει μια απλή γνωστοποίηση για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας ως αίτημα χορήγησης άδειας.

Η ελληνική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν απαιτείται συγκατάθεση τρίτης χώρας για την πραγματοποίηση των εργασιών, ενώ οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

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Χάρτης με την περιοχή που καλύπτουν η ελληνική και η τουρκική NAVTEX

Στην αναμονή για την ελληνική αντι-NAVTEX

Σε αυτό το πλαίσιο, η αντι-NAVTEX που ετοιμάζει η Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναμένεται να αμφισβητήσει τις τουρκικές αιτιάσεις περί αρμοδιότητας και συγκατάθεσης, επαναβεβαιώνοντας τις ελληνικές θέσεις.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον τόσο στο ακριβές περιεχόμενο της ελληνικής απάντησης όσο και στη συνέχεια των εργασιών του γαλλικού πλοίου. Αθήνα και Άγκυρα εμφανίζονται να επιδιώκουν την αποφυγή μιας νέας κρίσης επί του πεδίου, χωρίς ωστόσο να υποχωρούν από τις αντίστοιχες θέσεις τους για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Ανατολική Μεσόγειο.