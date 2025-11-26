 «Σταύρο, πέρνα πρώτος εσύ» -Το αστείο Καμμένου στον Σταύρο Θεοδωράκη, μετά το βιβλίο Τσίπρα - iefimerida.gr
«Σταύρο, πέρνα πρώτος εσύ» -Το αστείο Καμμένου στον Σταύρο Θεοδωράκη, μετά το βιβλίο Τσίπρα

Σταύρος Θεοδωράκης, Πάνος Καμμένος
Μια συνάντηση που συζητήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής στην εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του Βαρδή Βαρδινογιάννη, καθώς συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εκδημία του, ήταν ένα απρόσμενο τετ-α-τετ που ξύπνησε παλιές πολιτικές ιστορίες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Πάνος Καμμένος και όπως αναφέρει η στήλη NON PAPER, βρέθηκαν ξαφνικά αντικριστά. Κοντοστάθηκαν, χαμογέλασαν και αντάλλαξαν χειραψία. Τότε ο πρώην επικεφαλής των ΑΝΕΛ, με εμφανώς πειρακτική διάθεση, του είπε: «Σταύρο, πέρνα πρώτος εσύ, γιατί την προηγούμενη φορά που μπήκα εγώ πρώτος έχασες την ευκαιρία της συγκυβέρνησης».

Η συνάντηση με Καμμένο που προηγήθηκε από αυτή του Θεοδωράκη

Η ατάκα παρέπεμπε στο περιστατικό που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη». Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, τη βραδιά της εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ο Θεοδωράκης ανέβαινε τις σκάλες της Κουμουνδούρου για να συναντήσει τον Τσίπρα και να συζητήσουν ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης, όταν πληροφορήθηκε ότι ο Καμμένος είχε ήδη προηγηθεί και είχε συμφωνήσει μαζί του.

Ωστόσο, ο Σταύρος Θεοδωράκης έχει δώσει διαφορετική εκδοχή. Όπως έχει αναφέρει, η γραμματέας του Τσίπρα είχε μεταθέσει το ραντεβού τους κατά μία ώρα ώστε να προηγηθεί ο Καμμένος, με τον οποίο ο τότε πρωθυπουργός είχε ήδη αποφασίσει να συγκυβερνήσει.

