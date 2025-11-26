«Σταύρο, πέρνα πρώτος εσύ» -Το αστείο Καμμένου στον Σταύρο Θεοδωράκη, μετά το βιβλίο Τσίπρα - iefimerida.gr

Μια συνάντηση που συζητήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής στην εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του Βαρδή Βαρδινογιάννη, καθώς συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εκδημία του, ήταν ένα απρόσμενο τετ-α-τετ που ξύπνησε παλιές πολιτικές ιστορίες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Πάνος Καμμένος και όπως αναφέρει η στήλη NON PAPER, βρέθηκαν ξαφνικά αντικριστά. Κοντοστάθηκαν, χαμογέλασαν και αντάλλαξαν χειραψία. Τότε ο πρώην επικεφαλής των ΑΝΕΛ, με εμφανώς πειρακτική διάθεση, του είπε: «Σταύρο, πέρνα πρώτος εσύ, γιατί την προηγούμενη φορά που μπήκα εγώ πρώτος έχασες την ευκαιρία της συγκυβέρνησης».

Η συνάντηση με Καμμένο που προηγήθηκε από αυτή του Θεοδωράκη

Η ατάκα παρέπεμπε στο περιστατικό που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη». Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, τη βραδιά της εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ο Θεοδωράκης ανέβαινε τις σκάλες της Κουμουνδούρου για να συναντήσει τον Τσίπρα και να συζητήσουν ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης, όταν πληροφορήθηκε ότι ο Καμμένος είχε ήδη προηγηθεί και είχε συμφωνήσει μαζί του.

Ωστόσο, ο Σταύρος Θεοδωράκης έχει δώσει διαφορετική εκδοχή. Όπως έχει αναφέρει, η γραμματέας του Τσίπρα είχε μεταθέσει το ραντεβού τους κατά μία ώρα ώστε να προηγηθεί ο Καμμένος, με τον οποίο ο τότε πρωθυπουργός είχε ήδη αποφασίσει να συγκυβερνήσει.