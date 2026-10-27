Άρθρο Άκη Σκέρτσου στο iefimerida: Δομική αντιπολίτευση ή δομική αδυναμία; Σκέψεις με αφορμή τη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος - iefimerida.gr

Ο συλλογισμός της αντιπολίτευσης εδώ και πολύ καιρό περιστρέφεται γύρω από το ίδιο κυκλικό μοτίβο: «Η κυβέρνηση είναι εγκληματική οργάνωση, άρα κάθε κύκλωμα που αποκαλύπτεται είναι δικό της. Και αφού είναι δικό της, αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση είναι εγκληματική οργάνωση».

Η αρχική κατηγορία επιστρέφει στο τέλος ως δήθεν συμπέρασμα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει καμία ανεξάρτητη απόδειξη.



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Το λένε και δομική αντιπολίτευση. Όμως, πρόκειται περί δομικής αδυναμίας της αντιπολίτευσης να ασκεί τον ρόλο της προς όφελος των πολιτών. Με κοινό νου. Δηλαδή, να αποδέχεται τα θετικά, να στηλιτεύει τις αδυναμίες, να καταγγέλλει τα λάθη. Τελικά, να σέβεται τη δημοκρατία, το πολίτευμα που δεν κρύβει τα λάθη του και εργάζεται όχι μόνο για να τα διορθώσει αλλά κυρίως για να μην τα επαναλάβει.



Αυτό ακριβώς επιχειρείται αυτές τις ημέρες με τις υποθέσεις στο μπάσκετ, στην Pizza Fan και στους φούρνους «Χωριάτικο». Η κυβέρνηση που ενισχύει τους μηχανισμούς ελέγχου παρουσιάζεται ως συνένοχη των ελεγχομένων. Οι συλλήψεις, αντί να εξετάζονται ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των αρμόδιων αρχών, χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την αντιπολιτευτική δημαγωγία ότι η εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας είναι «εγκληματική οργάνωση».



Με αυτή τη μέθοδο, κανένα πραγματικό δεδομένο δεν μπορεί να αλλάξει την κατηγορία. Ακόμη και η δίωξη επιστρατεύεται ως τεκμήριο συνενοχής. Πώς συμβαίνει αυτό; Μετατρέποντας την αποκάλυψη ενός εγκλήματος σε απόδειξη ενοχής εκείνων που το αποκαλύπτουν. Και εξαφανίζοντας από τη συζήτηση τα πραγματικά γεγονότα: ποιος ερεύνησε, ποιος έδωσε στις Αρχές τα εργαλεία για να ερευνήσουν, ποιος άλλαξε τους νόμους που δυσκόλευαν την εξιχνίαση μεγάλων υποθέσεων;



Εδώ βρίσκεται η λαθροχειρία. Στις δημοκρατίες αυτός που κατηγορεί κάποιον οφείλει να αποδείξει ο ίδιος την κατηγορία του. Και όχι ο κατηγορούμενος. Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για την αντιπολίτευση.

Ας δούμε λοιπόν την πραγματικότητα πίσω από το αντιπολιτευτικό αφήγημα.



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Το οργανωμένο έγκλημα είναι ακριβώς αυτό: οργανωμένο. Άρα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από μια ανοργάνωτη πολιτεία. Η δημιουργία της ΔΑΟΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., το «ελληνικό FBI» απαντά σε αυτή την ανάγκη. Ενώ, πριν τη δημιουργία της, με το ίδιο θέμα ασχολούνταν πολλές παράλληλες υπηρεσίες, πλέον οι δυνάμεις και οι αρμοδιότητες συγκεντρώθηκαν από το 2024 σε μια δομή για να μπορεί το κράτος να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά σύνθετα εγκληματικά δίκτυα. Στην υπόθεση φοροδιαφυγής που ανακοίνωσε στις 23 Οκτωβρίου, η Αστυνομία περιγράφει πολύμηνη έρευνα, μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία, σε συνεργασία με την ανεξάρτητη φορολογική διοίκηση (ΑΑΔΕ).



Από την έναρξη λειτουργίας της, στις 21 Οκτωβρίου 2024, έως τις 26 Οκτωβρίου 2026, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και εξάρθρωσε 259 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες. Στις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν αποδόθηκαν κατηγορίες σε 5.459 άτομα, από τα οποία 3.254 συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ 814 προφυλακίστηκαν. Οι επιχειρήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, απάτες και λαθρεμπόριο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την εξάρθρωση κυκλωμάτων εξαπάτησης καταναλωτών μέσω παράνομου λογισμικού σε πρατήρια καυσίμων και παραγωγής και εμπορίας λαθραίων καπνικών προϊόντων.



Στον αθλητισμό, η ψηφιακή πλατφόρμα αναφορών της ΕΠΑΘΛΑ που δημιούργησε και λειτουργεί η ΓΓ Αθλητισμού, δίνει τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων. Οι πολίτες αποκτούν περισσότερους τρόπους να μιλήσουν και οι Αρχές περισσότερες δυνατότητες να ερευνήσουν. Έτσι προέκυψαν οι καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων.

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2026 ψηφίσαμε και μια κρίσιμη αλλαγή, το άρθρο 131 του ν. 5313/2026 που καταψήφισε η αντιπολίτευση. Τι λέει αυτή η διάταξη; Ότι σε υποθέσεις με ενδείξεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής που συρρέει με αυτόφωρο κακούργημα εγκληματικής οργάνωσης, ο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμου κοινοποιείται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου. Όχι πριν. Περιορίζεται έτσι ο κίνδυνος να προειδοποιηθεί ο ελεγχόμενος και να διαφύγει ή να καταστρέψει στοιχεία. Πρόκειται για αλλαγή που διευκολύνει ουσιαστικά την έρευνα, εξιχνίαση και πραγματική τιμωρία των μεγάλων υποθέσεων.



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Η επιλογή αυτή για τη μάχη υπέρ της νομιμότητας είχε ανακοινωθεί πολύ πριν από τις σημερινές αποκαλύψεις. Στη ΔΕΘ του 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τη «νομιμότητα παντού» στο επίκεντρο της κυβερνητικής προσπάθειας. Η φοροδιαφυγή, είχε πει, είναι αντικοινωνική και αντιεπιχειρηματική. Αδικεί εκείνον που πληρώνει και δίνει αθέμιτο πλεονέκτημα σε εκείνον που κρύβει εισοδήματα.



Η φοροδιαφυγή και το οικονομικό έγκλημα, βεβαίως, δεν εμφανίστηκαν το 2019. Το 2016, η διαΝΕΟσις κατέγραφε ότι το 85,5% θεωρούσε τη φοροδιαφυγή κλοπή, ενώ η μελέτη της με την EY εκτιμούσε τις ετήσιες απώλειες δημοσίων εσόδων σε 11 έως 16 δισ. ευρώ.

Διαχρονικές μετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου από τις αρχές του 2000 καταγράφουν επίσης μια εδραιωμένη αντίληψη των Ελλήνων για εκτεταμένη διαφθορά στη χώρα μας. Αυτή ήταν η εικόνα πολύ πριν από τη σημερινή κυβέρνηση. Και αυτό είναι το κοινωνικό αίτημα που παραμένει ζωντανό: να μην επιβαρύνεται διαρκώς ο συνεπής φορολογούμενος επειδή κάποιοι «μεγαλοκαρχαρίες» καταφέρνουν να φοροδιαφεύγουν.

Αυτή είναι και η διαφορά αυτης της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση. Δεν μένουμε στην περιγραφή των προβλημάτων και στις θεωρητικές διαγνώσεις. Σήμερα μπορούμε να κριθούμε πλέον και από τα αποτελέσματα των πολιτικών μας.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις της ΑΑΔΕ, τα φορολογικά έσοδα προ επιστροφών αυξήθηκαν από 51,4 δισ. ευρώ το 2019 σε 71,9 δισ. το 2025. Περίπου 20,5 δισ. περισσότερα, αύξηση σχεδόν 40%, σε μια περίοδο διαδοχικών μειώσεων δεκάδων φόρων και εισφορών. Ο επίσημος απολογισμός φτάνει συνολικά τις 91 μειώσεις φόρων έως την άνοιξη του 2027. Περιλαμβάνει ελαφρύνσεις στον φόρο εισοδήματος, στον ΕΝΦΙΑ και στη φορολογία επιχειρήσεων, στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών. Διότι οι λογικοί και σταθεροί φόροι φέρνουν, εκτός από ανάπτυξη, και υψηλότερη φορολογική συμμόρφωση.



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Συνεπώς, στην αύξηση των εσόδων συνέβαλε (πέρα από την ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη απασχόληση και τον πληθωρισμό) και ο σημαντικός περιορισμός της φοροδιαφυγής: το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει το όφελος από τη μείωσή της σε 1,7 δισ. ευρώ για το 2024 και σε 2,2 δισ. σε ετήσια βάση για το 2025. Η διασύνδεση POS και ταμειακών, το myDATA, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και οι στοχευμένοι έλεγχοι φέρνουν στην επίσημη οικονομία εισοδήματα που προηγουμένως αποκρύπτονταν.



Υπάρχει και εξωτερική επιβεβαίωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κενό συμμόρφωσης στον ΦΠΑ περιορίστηκε από 24% το 2019 σε περιπου 9%-9,5% το 2024. Ο δείκτης περιλαμβάνει και άλλες απώλειες πέρα από την απάτη, αλλά η μεγάλη μείωσή του δείχνει σαφή βελτίωση στην είσπραξη του φόρου που οφείλεται.



Επομένως, οι μεγάλες υποθέσεις εξάρθρωσης του οικονομικού και φορολογικού εγκλήματος στο λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων και στις μεγάλες αλυσίδες έτοιμου φαγητού και φούρνων είναι μέρος της ίδιας προσπάθειας για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Εν τέλει μιλάμε για τον πυρήνα της φορολογικής κοινωνικής δικαιοσύνης. Καθώς όσο αποκαλύπτεται αδήλωτη φορολογητέα ύλη από τα «μεγάλα ψάρια» τόσο περισσότερο δημοσιονομικο χώρο αποκτούμε για χαμηλότερους φόρους και στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών, της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας, της άμυνας και της ασφάλειας. Αυτός είναι ο λόγος που επιμένουμε σε μια μεταρρύθμιση η οποία ενοχλεί όσους είχαν συνηθίσει να λειτουργούν στο απυρόβλητο.



Η πρόοδος αυτή καταγράφεται και στη Διεθνή Διαφάνεια: από 45 βαθμούς και την 67η θέση στην έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2019, σε 50 βαθμούς και την 56η θέση σε εκείνη που δημοσιεύθηκε το 2026. Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει θετικές επιδόσεις στην εμπειρία δίκαιης μεταχείρισης των πολιτών που ήρθαν σε επαφή με την ελληνική δικαιοσύνη. Το Economist Intelligence Unit αναβάθμισε την Ελλάδα σε πλήρη δημοκρατία στον δείκτη του 2023. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει συστηματική πρόοδο στη βελτίωση του κράτους δικαίου αλλά και εκκρεμότητες που κάθε χρόνο μειώνονται. Όλα αυτά οφείλουμε να τα λαμβάνουμε υπόψη και να προσπαθούμε για καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα με περισσότερη διαφάνεια στις υπηρεσίες δόμησης των δήμων ή στις αγροτικές ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.



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Οι συγκεκριμένες υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη τις τελευταίες μέρες θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη. Με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας. Η υποχρέωση ελέγχου αφορά τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων κρατικών λειτουργών και πολιτικών προσώπων. Κανένα όνομα και καμία γνωριμία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο εξαίρεσης.



Αυτό ακριβώς ζητούν οι πολίτες που πληρώνουν τους φόρους τους και βλέπουν άλλους να πλουτίζουν παρανομώντας. Να λειτουργούν οι έλεγχοι. Να ερευνώνται οι καταγγελίες. Να φτάνουν οι υποθέσεις στη Δικαιοσύνη και να έχουν κατάληξη σε εύλογο χρόνο. Η κυβέρνηση κρίνεται για την ικανότητά της να κάνει αυτή την απαίτηση πράξη.



Όμως για να καταλήξω εκεί από όπου ξεκίνησα, η ταύτιση του διώκτη με τον διωκόμενο υπηρετεί τελικά όσους δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Όσους πιστεύουν ότι όλοι είναι ίδιοι. Κι όμως: δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και, ναι, η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Και αλλάζει καθημερινά.

Οι αποκαλύψεις και τα μετρήσιμα αποτελέσματα χαλούν το αφήγημα της ακραίας δημαγωγίας. Και η δική μας απάντηση είναι να συνεχίσουμε τη μάχη της νομιμότητας, ακόμη πιο αποφασιστικά, εκεί που κάποιοι είχαν συνηθίσει να θεωρούν τον έλεγχο αδιανόητο.