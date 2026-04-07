Στην Επιτροπή Δεοντολογίας σήμερα οι 11 βουλευτές της ΝΔ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ -Γκρίνια στην ΚΟ, «δεν μας προστατεύουν», λένε - iefimerida.gr

Με την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο διαχείρισης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα, ενώ η πλειοψηφία των 11 θα καταθέσει υπόμνημα και δεν θα παραστεί στην Επιτροπή, ύστερα και από παρότρυνση του κυβερνητικού επιτελείου. Χθες, έγινε προσπάθεια να καλυφθεί το χάσμα που άνοιξε ανάμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και το Μέγαρο Μαξίμου, όμως η γκρίνια παραμένει. Την ίδια ώρα, η ΝΔ καταγράφει τις πρώτες απώλειες εξαιτίας των όσων διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες, όπως αποτυπώθηκε στη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha.

Ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού: Η πρόταση Μητσοτάκη που αλλάζει τα δεδομένα

Ο κ. Μητσοτάκης στο μήνυμά του, απευθύνθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ζητώντας, όταν ολοκληρωθούν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, να προχωρήσουν ταχύτατα οι ανακριτικές ενέργειες ώστε να αποσαφηνιστεί «σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις». Το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να είναι όμηρος εξελίξεων και υπό διαρκή απειλή για νέες δικογραφίες. Γι’ αυτό ο Πρωθυπουργός επιχείρησε φυγή προς τα εμπρός με την πρόταση του για τη θέσπιση ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού, ενώ, έχοντας πλήρη γνώση για τη αναταραχή που επικρατεί στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας δήλωσε πως «δεν έχουν όλες οι υποθέσεις την ίδια βαρύτητα» και τόνισε ότι κανείς «δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος». Η έμμεση υποστήριξη σε όσους περιλαμβάνονται στη δικογραφία χωρίς την ύπαρξη αποδείξεων για την τέλεση παράνομων πράξεων εκλήφθηκε ως μία πρώτη προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να περιοριστούν οι αντιδράσεις που καταγράφονται. «Μιλάμε για βουλευτές μας οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί προσωπικό αλλά και πολιτικό πλήγμα. Έχουν, συνεπώς, το ελάχιστο δικαίωμα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους», είπε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Χατζηδάκης για άρση ασυλίας﻿

Την ίδια ώρα, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, είπε πως το κυβερνητικό επιτελείο βρίσκεται σε επαφή με την κοινοβουλευτική ομάδα και τόνισε πως οι βουλευτές «από το 2019 έχουν στηρίξει την προσπάθεια η οποία σε κάποιες φάσεις ήταν δύσκολη». Και υποστήριξε πως αντιλαμβάνονται την απόφαση για οριζόντια άρση της ασυλίας διότι «αν κάναμε κάτι διαφορετικό θα δινόταν η εντύπωση της συγκάλυψης».

Εντάσεις στη ΝΔ: Βουλευτές εκφράζουν δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς ﻿

Ωστόσο, το βαρύ κλίμα παραμένει. Σε συνομιλίες τους πολλοί γαλάζιοι βουλευτές συνεχίζουν να μιλούν με σκληρά λόγια για τους χειρισμούς της κεντρικής κυβέρνησης στην υπόθεση. «Δεν μας προστατεύουν», είναι φράση που ακούγεται από τα χείλη πολλών βουλευτών, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται απαραίτητα σε δικογραφίες. Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζονται οι ζυμώσεις για την κατάθεση αιτήματος για τη σύγκλιση της κοινοβουλευτικής ομάδας στην οποία θα συζητηθούν τα παράπονα τους. Επίσης, δεν κρύβουν την ανησυχία τους ότι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί πιέζει την κυβέρνηση και τη ΝΔ και μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις ως προς την επίσπευση των εκλογών. Η πρόταση για ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού και το μοντέλο αντικατάστασης από τον πρώτο επιλαχόντα το διάστημα που ένας εκλεγμένος θα ασκεί υπουργικά καθήκοντα συναντά αρκετές ενστάσεις. «Δεν πιστεύω στους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Πιστεύω στο δικαίωμα πολίτη να επιλέγει το βουλευτή του», δήλωσε στο Action 24 ο Νότης Μηταράκης. Ενώ ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος είχε προτείνει το ασυμβίβαστο, διευκρίνισε στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, ότι η δική του πρόταση αφορούσε το καθολικό ασυμβίβαστο.

Μικρή πτώση για τη ΝΔ σε δημοσκόπηση της Alco μετά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Ευρισκόμενη στη δίνη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΝΔ κινδυνεύει να χάσει όσα κέρδισε δημοσκοπικά από τους χειρισμούς της στην πρώτη φάση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η ζημιά που κατέγραψε η δημοσκόπηση της Alco είναι 1,3 μονάδες. μετρήθηκε στο 23,8% επί των εγκύρων ψήφων ενώ στην προηγούμενη μέτρηση ήταν στο 25,1%. Παράλληλα, το 73% λέει ότι η λέξη που χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση είναι η «συγκάλυψη», ενώ η «διαφάνεια» το 11%. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι η βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης από την κυβέρνηση παρά την πτώση των ποσοστών. Για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες, το 52% λέει πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι, πέφτοντας ωστόσο από το 56%, ενώ ανεβαίνει το «λίγο» ικανοποιημένοι και το «πολύ/αρκετά» ικανοποιημένοι σε ποσοστά 28% και 19%, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης σε σχέση με τον Φεβρουάριο.