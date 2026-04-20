Ομόφωνα εισηγείται την άρση της ασυλίας των Αθανασίου και Χατζηβασιλείου η Επιτροπή Δεοντολογίας - iefimerida.gr

Την άρση της ασυλίας των Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας στην Ολομέλεια που θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη.

Την άρση της ασυλίας του ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας ο Χαράλαμπος Αθανασίου που επέλεξε να δώσει το «παρών» στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, η οποία διήρκησε μισή ώρα.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες κατά την είσοδό του στην Επιτροπή, ο βουλευτής Λέσβου της ΝΔ ανέφερε ότι επιθυμεί να δώσει πρώτα τις εξηγήσεις του στα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας. Κατά πληροφορίες ο κ. Αθανασίου ζήτησε να αρθεί η ασυλία του.

Αθανασίου: Δεν υπάρχει αδίκημα -Το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω

Όπως υποστήριξε ο βουλευτής, «δεν υπάρχει αδίκημα. Απορώ πως (η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) έστειλε τη δικογραφία», συμπληρώνοντας ότι κατά την εκτίμηση του πίσω από τη διαβίβαση δεν υπάρχουν πολιτικά κίνητρα.

«Το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω το ίδιο πράγμα, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή» απαντησε σχετικά με το αδίκημα που του προσάπτεται.

Να αρθεί η ασυλία του ζητεί με υπόμνημα ο Τάσος Χατζηβασιλείου

«Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη», τονίζει ο Τάσος Χατζηβασιλείου στο υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, μιλώντας για νόμιμο αίτημα και δηλώνοντας σε κάθε περίπτωση πως επιθυμεί απερίφραστα να αρθεί η ασυλία του.

Στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση συμμετείχε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.