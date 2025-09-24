 Αρπάχθηκαν on air Βούλτεψη-Μπαλάφας: «Στις φλέβες σας ρέει ψέμα και όχι αίμα», «νευρικούλα είστε» [βίντεο] - iefimerida.gr
Αρπάχθηκαν on air Βούλτεψη-Μπαλάφας: «Στις φλέβες σας ρέει ψέμα και όχι αίμα», «νευρικούλα είστε» [βίντεο]

Σοφία Βούλτεψη και Γιάννης Μπαλάφας
Σοφία Βούλτεψη και Γιάννης Μπαλάφας / Φωτογραφία: Glomex / Action24
Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε σε εκπομπή του Action 24 μεταξύ της Σοφίας Βούλτεψη και του Γιάννη Μπαλάφα, με αφορμή την ακρίβεια.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέλος του κόμματος επικαλέστηκε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, με την υφυπουργό Μετανάστευσης να απαντά, προκαλώντας κλιμάκωση της συζήτησης.

Αναλυτικά όσα είπαν Μπαλάφας-Βούλτεψη

  • Μπαλάφας: Μπαίνω στον πειρασμό, επειδή άκουσα πριν τον κ. Μαρινάκη να λέει πως η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο, με συγχωρείτε, γέλασα.
  • Βούλτεψη: Δεν είπε τώρα. Έχουν επιβληθεί πέντε εκατομμύρια πρόστιμα
  • Μπαλάφας: Σας παρακαλώ κυρία Βούλτεψη, θα φύγω. Δεν είναι αυτό συζήτηση Αυτό το στυλάκι να μην αφήνει τον άλλο να μιλήσει, δεν σας τιμά και εσάς.
  • Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μπορείτε πράγματι να φύγετε. Λέτε ψέματα. Δεν είπε τώρα ο κ. Μαρινάκης.
  • Μπαλάφας: Προφανώς θυμήθηκε την ακρίβεια. Αν θυμόταν και τη διαφθορά και το κλέψιμο που κάνανε, θα ήταν πλήρης η τοποθέτησή του. Θέλω να ακούσετε τη γνώμη μου κι όχι τη γνώμη της κ. Βούλτεψη και τις φωνές της.
  • Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μην έρχεστε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς και να σταματήσετε αυτό το προκαταβολικό bullying.
  • Μπαλάφας: Έχετε μια νευρικότητα. Τώρα τελευταία εσείς της Νέας Δημοκρατίας έχετε μια νευρικότητα. Νευρικούλα είστε, νευρικούλα.
  • Βούλτεψη: Εσείς το αρχίσατε, καμία νευρικότητα. Εσάς εδώ (δείχνει τις φλέβες της) ρέει ψέμα και όχι αίμα.

Βίντεο: Η ένταση on air ανάμεσα σε Βούλτεψη και Μπαλάφα:

