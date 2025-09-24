Αρπάχθηκαν on air Βούλτεψη-Μπαλάφας: «Στις φλέβες σας ρέει ψέμα και όχι αίμα», «νευρικούλα είστε» [βίντεο] - iefimerida.gr

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε σε εκπομπή του Action 24 μεταξύ της Σοφίας Βούλτεψη και του Γιάννη Μπαλάφα, με αφορμή την ακρίβεια.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέλος του κόμματος επικαλέστηκε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, με την υφυπουργό Μετανάστευσης να απαντά, προκαλώντας κλιμάκωση της συζήτησης.

Αναλυτικά όσα είπαν Μπαλάφας-Βούλτεψη

Μπαλάφας : Μπαίνω στον πειρασμό, επειδή άκουσα πριν τον κ. Μαρινάκη να λέει πως η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο, με συγχωρείτε, γέλασα.

: Μπαίνω στον πειρασμό, επειδή άκουσα πριν τον κ. Μαρινάκη να λέει πως η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο, με συγχωρείτε, γέλασα. Βούλτεψη : Δεν είπε τώρα. Έχουν επιβληθεί πέντε εκατομμύρια πρόστιμα

: Δεν είπε τώρα. Έχουν επιβληθεί πέντε εκατομμύρια πρόστιμα Μπαλάφας : Σας παρακαλώ κυρία Βούλτεψη, θα φύγω. Δεν είναι αυτό συζήτηση Αυτό το στυλάκι να μην αφήνει τον άλλο να μιλήσει, δεν σας τιμά και εσάς.

: Σας παρακαλώ κυρία Βούλτεψη, θα φύγω. Δεν είναι αυτό συζήτηση Αυτό το στυλάκι να μην αφήνει τον άλλο να μιλήσει, δεν σας τιμά και εσάς. Βούλτεψη : Αν δεν θέλετε, μπορείτε πράγματι να φύγετε. Λέτε ψέματα. Δεν είπε τώρα ο κ. Μαρινάκης.

: Αν δεν θέλετε, μπορείτε πράγματι να φύγετε. Λέτε ψέματα. Δεν είπε τώρα ο κ. Μαρινάκης. Μπαλάφας : Προφανώς θυμήθηκε την ακρίβεια. Αν θυμόταν και τη διαφθορά και το κλέψιμο που κάνανε, θα ήταν πλήρης η τοποθέτησή του. Θέλω να ακούσετε τη γνώμη μου κι όχι τη γνώμη της κ. Βούλτεψη και τις φωνές της.

: Προφανώς θυμήθηκε την ακρίβεια. Αν θυμόταν και τη διαφθορά και το κλέψιμο που κάνανε, θα ήταν πλήρης η τοποθέτησή του. Θέλω να ακούσετε τη γνώμη μου κι όχι τη γνώμη της κ. Βούλτεψη και τις φωνές της. Βούλτεψη : Αν δεν θέλετε, μην έρχεστε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς και να σταματήσετε αυτό το προκαταβολικό bullying.

: Αν δεν θέλετε, μην έρχεστε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς και να σταματήσετε αυτό το προκαταβολικό bullying. Μπαλάφας : Έχετε μια νευρικότητα. Τώρα τελευταία εσείς της Νέας Δημοκρατίας έχετε μια νευρικότητα. Νευρικούλα είστε, νευρικούλα.

: Έχετε μια νευρικότητα. Τώρα τελευταία εσείς της Νέας Δημοκρατίας έχετε μια νευρικότητα. Νευρικούλα είστε, νευρικούλα. Βούλτεψη: Εσείς το αρχίσατε, καμία νευρικότητα. Εσάς εδώ (δείχνει τις φλέβες της) ρέει ψέμα και όχι αίμα.

Βίντεο: Η ένταση on air ανάμεσα σε Βούλτεψη και Μπαλάφα: