Άρης Σπηλιωτόπουλος: Ευφυής η στρατηγική Σαμαρά, περιμένει τελευταία στιγμή για το κόμμα, κάνει το λεγόμενο hit and run - iefimerida.gr

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο επικοινωνιολόγος Άρης Σπηλιωτόπουλος και κλήθηκε να σχολιάσει τα θέματα της επικαιρότητας, τις δημοσκοπήσεις και τη δυνατότητα της κυβέρνησης για αυτοδυναμία.

«Οι δημοσκοπήσεις ήταν, είναι και θα είναι η φωτογραφία της στιγμής, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης αλλά δεν μπορούν ποτέ να υποκαταστήσουν την κάλπη. Το είδαμε και στο Ισραήλ όπου οι δημοσκοπήσεις δεν αποτύπωσαν την πραγματικότητα. Πάμε τώρα στη δεξιά πολυκατοικία, όπου υπάρχουν υπόγεια, υπάρχουν και ρετιρέ. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ο κ. Μητσοτάκης θα ήθελε πάρα πολύ το υπόγειο της δεξιάς πολυκατοικίας που είναι η πιο άκρα δεξιά, δηλαδή ο κ. Κασιδιάρης να είναι ενισχυμένος γιατί αυτό θα του δώσει το άλλοθι να πάει σε δεύτερες εκλογές. Επομένως, για τη ΝΔ όσο ενισχύεται ο Κασιδιάρης τόσο ενισχύεται το σενάριο της αυτοδυναμίας», σχολίασε ο κ. Σπηλιωτόπουλος και συνέχισε: «Πότε το χάνει αυτό το άλλοθι ο κ. Μητσοτάκης; Όταν τα μέσα στρώματα της δεξιάς πολυκατοικίας ή τα ρετιρέ και, π.χ., ο κ. Σαμαράς, όλοι μαζί μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, δηλαδή η ΝΔ με τον κ. Σαμαρά. Το απεύχεται αυτό ο κ. Μητσοτάκης; Το απεύχεται. Σου λέει αφού ο κ. Σαμαράς ζητάει να μην είμαι εγώ πρωθυπουργός, τότε θα σύρω τη χώρα σε δεύτερες ή και τρίτες εκλογές προκειμένου να αγκιστρωθώ στην καρέκλα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσιογράφος: Τι θα έπρεπε να κάνει κατά τη γνώμη σας;

Σπηλιωτόπουλος: Ό,τι έκανε ο πατέρας του. 48% και είχαμε πρωθυπουργό τον Τζανετάκη πρώτη φορά, και πρωθυπουργό τον Ζολώτα τη δεύτερη φορά. Άρα και τώρα μπορεί να δημιουργηθεί κυβέρνηση ειδικού σκοπού με πρώτο κόμμα τη ΝΔ αλλά με άλλον πρωθυπουργό.

Στο πάνελ συμμετείχε και ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος,﻿ ο οποίος δήλωσε πως μια λύση θα ήταν ο κ. Μητσοτάκης να αναλάβει την κενή θέση της Κριστίν Λαγκάρντ στην ΕΚΤ και να μην είναι υποψήφιος πρωθυπουργός.

Συνεχίζοντας την παρέμβασή του ο κ. Σπηλιωτόπουλος σχολίασε: «Έτσι όπως λειτούργησε και λειτουργεί η σημερινή ΝΔ είναι δυστυχώς κόμμα ανάδελφο. Αυτό που χωρίζει τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ με τον κ. Μητσοτάκη πολλές φορές είναι άβυσσος, σε προσωπικό επίπεδο, και δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο αυτό να γεφυρωθεί ως χάσμα. Αυτή πιστεύω ότι θα είναι η μεγάλη δυσκολία που θα έχει η ΝΔ, κατά πόσον αν και πιθανόν πρώτο κόμμα, να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ερώτημα για το υπό δημιουργία κόμμα Σαμαρά και για την επιρροή που θα έχει, ο κ. Σπηλιωτόπουλος είπε: «Προφανώς και έχει επιρροή και αυτό είναι ένα σενάριο που το τρέμει η ΝΔ, για να είμαστε ειλικρινείς. Διότι οι ποσοστικές αλλά και οι ποιοτικές έρευνες δείχνουν ότι η ΝΔ θα έχει αρκετά τραύματα που θα είναι πολύ δύσκολο να επουλωθούν, εάν και εφόσον ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα. Θεωρώ επίσης πολύ ευφυή τη στρατηγική του κ. Σαμαρά και οφείλω να το καταθέσω: ότι περιμένει τελευταία στιγμή για να μην υποστεί τη φθορά, αυτό που λέμε στη δική μας επικοινωνιακή γλώσσα hit and run. Από τη στιγμή που υπάρχει επικοινωνιακή υπεροπλία και αυτή η κυβέρνηση δεν διστάζει, δεν ωχριά να αξιοποιεί κάθε επικοινωνιακή μέθοδο και να χρησιμοποιεί την υπεροπλία της στα μέσα επικοινωνίας, πολλές φορές προσβάλλοντας τη νοημοσύνη μας, όπως αυτή η καμπάνια στο Μετρό που ντρέπομαι ως πολίτης να διαφημίζει τα επιδόματα και τα ψίχουλα που δίνει».

Στο ερώτημα αν θα επιστρέψει στην πολιτική, ο κ. Σπηλιωτόπουλος απάντησε: «Είμαι επαγγελματίας επικοινωνιολόγος και έχω βάλει άνω τελεία στην πολιτική. Αν κάποιος με εμπνεύσει, προφανώς η άνω τελεία θα γίνει κόμμα και θα συνεχίσω την πολιτική μου πορεία. Παρακολουθώ τον τρόπο που κινείται ο Τσίπρας, είναι αξιόλογος,﻿ αλλά εκφράζει κυρίως την Αριστερά. Αν κάνει κάποια ανοίγματα, εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε. Αν ο κ. Σαμαράς απευθυνθεί στο Κέντρο και έχει μια πλατιά απεύθυνση, στα πλαίσια του μεσαίου χώρου, κι εκεί θα το αξιολογήσουμε, θα το εκτιμήσουμε».

Δείτε το βίντεο της εκπομπής