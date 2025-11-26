Άρχισε ο εκλογικός σχεδιασμός στην κυβέρνηση -Ποντάρουν στους αναποφάσιστους, «δώρο» το βιβλίο Τσίπρα, λένε - iefimerida.gr

Να βγει η ΝΔ από το κάδρο της συζήτησης για μετεκλογικές συμμαχίες που θα οδηγήσουν στη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας θέλει το Μέγαρο Μαξίμου, αφήνοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ερίζουν μόνα τους για το πως και αν θα μπορέσουν να συμμαχήσουν.

Συνεργάτες του Πρωθυπουργού εκτιμούν πως αυτή η συζήτηση υποδηλώνει αδυναμία και προκαλεί μόνο φθορά. Επίσης, θυμίζουν πως πριν τις εκλογές του Μαΐου του 2023, με αφορμή τον νόμο της απλής αναλογικής που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ επέμενε στην αυτοδυναμία κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών, οι οποίοι γύρισαν την πλάτη στον κ. Τσίπρα που μιλούσε για προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας και απηύθυνε κάλεσμα από το ΠΑΣΟΚ έως τον τα κόμματα της αριστεράς.

Στόχος του Μητσοτάκη παραμένει η αυτοδυναμία στις εκλογές﻿

Η στρατηγική για τον κ. Μητσοτάκη δεν έχει αλλάξει. Επιμένει στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων «που εξασφαλίζουν σταθερότητα και πρόοδο στη χώρα» και έτσι θα κινηθεί μέχρι τις εκλογές. Το περιβάλλον δεν είναι ίδιο με το 2023 καθώς, μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση υφίσταται τη φθορά του χρόνου και η ακρίβεια ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά. Όμως το δίλημμα σταθερότητα ή περιπέτειες υφίσταται και σήμερα και το κυβερνητικό επιτελείο θα επενδύσει πολιτικά σε αυτό. Παρά τις απώλειες που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, το κυβερνών κόμμα έχει διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ και είναι το μόνο που μπορεί να διεκδικήσει μία καθαρή νίκη. «Όταν έρθει η ώρα της κάλπης θα διεκδικήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, αναγνωρίζοντας τα λάθη που γίνονται και πρέπει να διορθώσουμε», σημειώνουν συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη. Το γεγονός πως απέναντι τους έχουν μία κατακερματισμένη αντιπολίτευση που δεν μπορεί να παρουσιάσει μία αξιόπιστη εναλλακτική ενισχύει τη στρατηγική τους. Ο στόχος παραμένει δύσκολος, άλλα όχι ανέφικτος, όπως συμπληρώνουν. Και το 2023, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές ελάχιστοι πίστευαν πως η ΝΔ θα εξασφάλιζε την αυτοδυναμία κι όμως κατέγραψε ένα συντριπτικό ποσοστό.

Ο λύσεις στα προβλήματα των πολιτών θα δώσουν την αυτοδυναμία -Το σημερινό ΠΑΣΟΚ δεν «φοβίζει» το Μαξίμου

Η εικόνα αυτή δεν κάνει κανέναν στο κυβερνητικό επιτελείο «να πετά στα σύννεφα», όπως αναγνωρίζουν άνθρωποι στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού, αλλά ο ίδιος πιστεύει πως το αποτέλεσμα θα κριθεί την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης του τους επόμενους μήνες και οι λύσεις που θα δώσει στα προβλήματα που ιεραρχούν ως προτεραιότητα οι πολίτες. Ούτως ή άλλως εκλείπουν οι δυνητικοί εταίροι για την επόμενη ημέρα, καθώς δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τα άλλα κόμματα. Το σημερινό ΠΑΣΟΚ, κατά την άποψη των επιτελών του Μεγάρου Μαξίμου δεν έχει σχέση με το κόμμα που είχε αρχηγό τον κ. Βενιζέλο ή την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. «Ήταν ένα κόμμα -με τις τεράστιες πολιτικές διαφορές που είχαμε- όπου στα μεγάλα μπορούσες να έχεις μια συνεννόηση. Για παράδειγμα στο αν πρέπει η χώρα να μείνει στην Ευρώπη», τονίζουν για να αντιπαραβάλουν το ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη «που συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και υιοθέτησε εν πολλοίς την ρητορική των ακραίων κομμάτων».

Το Μαξίμου στοχεύει στην σταθερότητα έως τις εκλογές -«Δώρο» για την κυβέρνηση το βιβλίο του Τσίπρα

Η απόφαση, λοιπόν, είναι να πορευθεί το κυβερνών κόμμα το διάστημα έως τις εκλογές βάζοντας απέναντι του την αντιπολίτευση και επενδύοντας στο αφήγημα της σταθερότητας. «Με πράξεις και όχι λόγια», όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, που εκτιμούν πως η αύξηση των εισοδημάτων από τη μείωση της φορολογίας, η πληρωμή των ενισχύσεων στους αγρότες, η αποτελεσματικότητα στη γεωπολιτική σκακιέρα με συμφωνίες όπως αυτές στην ενέργεια θα αποδώσουν καρπούς και θα επανασυσπειρώσουν ψηφοφόρους που έχουν μετακινηθεί στη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Ενώ, αντιμετωπίζουν ως ένα δώρο το βιβλίο του κ. Τσίπρα που έρχεται να θυμίσει μόνος του τα όσα έγιναν όταν είχε στα χέρια του το τιμόνι της χώρας, τους κινδύνους στους οποίους την έβαλε και ποιους επέλεξε για να κυβερνήσει και τώρα επιχειρεί να αποκηρύξει.