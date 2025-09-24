Στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο [βίντεο] - iefimerida.gr

Στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής έφτασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Δείτε βίντεο του iefimerida από την άφιξη του πρωθυπουργού

Ο κ. Μητσοτάκης είχε νωρίτερα μαραθώνιο συναντήσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου Mostafa Kabal Madbouly, τον πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε, Dr Julius Maada Bio και τον πρόεδρο της Υεμένης, Rashad Al-Alimi.