Χωρίς νέο πρόεδρο η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων -Δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία ο Άλκης Δερβιτσιώτης

Δεν επιτεύχθηκε σήμερα στη Βουλή η αναγκαία πλειοψηφία για τον νέο επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ). Στην επόμενη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων η νέα ψηφοφορία.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση σήμερα το πρωί δεν επετεύχθη η αναγκαία πλειοψηφία των «τριών πέμπτων» στο πρόσωπο του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΔΠΘ, Άλκη Δερβιτσιώτη, ώστε να αναδειχθεί νέος πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

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«Υπέρ» μόνο από τη ΝΔ -Βολές κατά του ΠΑΣΟΚ, που απείχε

Η ΝΔ τάχθηκε «υπέρ» της σχετικής εισήγησης του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, το ΠΑΣΟΚ απείχε, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τάχθηκαν «κατά».

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ, ο Ν. Κακλαμάνης είπε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι «δεν είχαν καν το θάρρος να καταψηφίσουν» και ότι, προ εξαμήνου, το ΠΑΣΟΚ είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον κ. Δερβιτσιώτη.

Ο κ. Δουδωνής είχε πει πως για τη θέση του επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ υπήρχε σε εκκρεμότητα η υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνη, η οποία είχε αποσπάσει την πλειοψηφία, ενώ σημείωσε ότι η προ εξαμήνου συνεδρίαση είχε διακοπεί με ευθύνη της κ. Κωνσταντοπούλου.

Ένταση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η σημερινή, πάντως, συνεδρίαση «χρωματίστηκε» από τις αλληλοκατηγορίες των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ Π. Δουδωνή και Δ. Μπιάγκη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου, ότι, με τη στάση τους, εξυπηρετούν την κυβερνητική πλειοψηφία.

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«Σήμερα αποτρέψαμε ακόμα μία "ανίερη συμπαιγνία" ΝΔ-ΠΑΣΟΚ» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, με τον κ. Δουδωνή να απαντά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Είστε το "δεκανίκι" της ΝΔ με τον τρόπο που χειρίζεστε τις Επιτροπές».

ΑΠΕ-ΜΠΕ