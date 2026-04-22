Αρβανίτης για τις «πειραγμένες εκλογές»: Δεν μίλησα ποτέ για νοθεία, αλλά για αλλοίωση συνειδήσεων - iefimerida.gr

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις του περί «πειραγμένων εκλογών» προχώρησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.



«Δεν μίλησα ποτέ για νοθεία, αλλά για αλλοίωση συνειδήσεων», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.



«Το τι εννοώ είναι σαφές. Εκείνο που ξεκίνησε την ιστορία της συνέντευξης είναι ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ προσπαθεί να μειώσει την αξία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιλώντας για εκβιασμούς. Το δεύτερο που είχα πει είναι ότι η κυβέρνηση είχε δύο βραχίονες: ο ένας παρακολουθούσε, ο άλλος μοίραζε κρατικό χρήμα. Η Δικαιοσύνη έχει παρέμβει στο πώς διενέμετο το κρατικό χρήμα. Αυτό δεν δημιουργεί αλλοίωση συνειδήσεων στον δρόμο προς τις κάλπες;», επισήμανε ο Κώστας Αρβανίτης.

Αρβανίτης: Είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό τέτοιον ο οποίος ουσιαστικά προσπαθούσε να αλλοιώσει τις συνειδήσεις

Όπως πρόσθεσε, πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων». «Η δικογραφία μιλάει για εγκληματική οργάνωση με κάθετη δομή. Πόσους υπουργούς έχει αλλάξει η ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πόσους διευθυντές και γενικούς γραμματείς; Ποιανού ήταν αυτές οι επιλογές; Του κ. Μητσοτάκη. Στο Predator πώς ήταν η δομή; Κάθετη. Ποιος είχε πάρει την ΕΥΠ στο γραφείο του; Ο κ. Μητσοτάκης. Ποιον είχε βάλει αρχηγό της ΕΥΠ; Τον κ. Κοντολέων. Γιατί άλλαξε τον νόμο και έβαλε τον κ. Κοντολέων που δεν είχε τότε τα προσόντα; Ποιον είχε ακόμα υπεύθυνο στο γραφείο του; Τον ανιψιό του».



Καταλήγοντας, ο κ. Αρβανίτης τόνισε: «Σας εξηγώ λοιπόν πολιτικά: είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό τέτοιον ο οποίος ουσιαστικά προσπαθούσε να αλλοιώσει τις συνειδήσεις των πολιτών και αυτό κάνει ακόμα».