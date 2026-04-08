Φ. Αραμπατζή: «Δεν έκανα τίποτα αξιόποινο -Καμία βλάβη στο Δημόσιο» - iefimerida.gr

«Δεν έκανα τίποτα αξιόποινο, δεν προκάλεσα καμία βλάβη στο Δημόσιο», ξεκαθάρισε η Φωτεινή Αραμπατζή, αναφορικά με την εμπλοκή της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, απάντησε για τους διαλόγους με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζοντας ότι «απλώς ρωτάω πότε θα πληρωθεί. Δεν ζητάω να πληρωθεί ο ενδιαφερόμενος».

«Χαίρομαι που είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και την αλήθεια. Αυτά που ρώτησα τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα έκανα και ερωτήσεις στη Βουλή», πρόσθεσε η ίδια σημειώνοντας ότι θα προτιμούσε να μην υπήρχε το άρθρο 86 ώστε «να πάω άμεσα και απευθείας στον φυσικό δικαστή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Αραμπατζή αναφορικά με τη δικογραφία έκανε λόγο για «σχετικώς περικεκομμένο» διάλογο, σημειώνοντας ότι «μέχρι σήμερα ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πληρωθεί τα υπόλοιπα του 2018 και δεν έχει πληρωθεί όχι μόνο αυτός ως μοναδική περίπτωση, αλλά όλοι όσοι βρίσκονται στην αντίστοιχη θέση».

«Θα το ξαναέκανα»

«Ποια παρέμβαση; Βρίσκεται κάτι μεμπτό στο “πότε θα πληρωθεί;”. Εγώ ρωτάω "πότε θα πληρωθεί" (…). Ως υφυπουργός δεν είχα δικαίωμα να κάνω κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αλλά εγώ με 4 ερωτήσεις μου, το 2024, το 2026 -καθώς αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πληρωθεί- καταθέτω ερωτήσεις στη Βουλή για το “πότε θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι”».

Τέλος ερωτηθείσα εάν θα το ξαναέκανε, η κ. Αραμπατζή απάντησε θετικά και πρόσθεσε: «Ότι υπήρχαν προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα σας το πω εγώ. Αρκετά αντιμετωπίστηκαν. Ως υφυπουργός δεν είχα στην αρμοδιότητά μου τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θέλω να κάνω επικλήσεις στο συναίσθημα. Είναι ένας πατέρας με 4 παιδιά σε χωριό των Σερρών, που έπαιρνε κατά μέσο όρο 20.000 ευρώ τον χρόνο για τη γεωργική εκμετάλλευσή του».