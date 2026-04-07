Αποχώρησε από το πλευρό του Κασσελάκη στενός συνεργάτης του -Στο 1% η πρόθεση ψήφου - iefimerida.gr

Χώρισαν οι δρόμοι του επικεφαλής των «Δημοκρατών-Προοδευτικό Κέντρο», όπως είναι η νέα ονομασία του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη, με τον στενό συνεργάτη του στα θέματα Τύπου και ΜΜΕ, Μπάμπη Παπαδάκη.


Ο δημοσιογράφος ήταν στο παρελθόν επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και μετακινήθηκε στο κόμμα Κασσελάκη, μετά τη διάσπαση, αποχώρησε για προσωπικούς λόγους.

Ας σημειωθεί ότι τα Χριστούγεννα είχε αποχωρήσει και άλλο στέλεχος του γραφείου Τύπου του κόμματος Κασσελάκη, η Ευγενία Κουντούρη, προερχόμενη και εκείνη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το καλοκαίρι είχε παραιτηθεί και ο δικηγόρος Μανώλης Καπνισάκης από διευθυντής του γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη.

Στη χθεσινή δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, το κόμμα του Κασσελάκη με το όνομα «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο» κατέγραφε 1%.

