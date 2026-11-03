Αποφασισμένη να συνεχίσει την πάταξη της διαφθοράς και φοροδιαφυγής η κυβέρνηση -«Νομιμότητα παντού» από Μητσοτάκη - iefimerida.gr

Στο δόγμα «νομιμότητα παντού» επενδύει η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη των πρόσφατων υποθέσεων φοροδιαφυγής και την εξιχνίαση εγκλημάτων που απασχόλησαν την κοινωνία, όπως η έκρηξη στην Πλάκα.

«Νομιμότητα παντού»

Στόχος είναι να κεφαλαιοποιήσει την αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών και να αντικρούσει την προσπάθεια της αντιπολίτευσης, που εντείνεται τις τελευταίες ημέρες, να δημιουργήσει μία εικόνα εκτεταμένης διαφθοράς στη χώρα για την οποία είναι υπεύθυνη η διακυβέρνηση των τελευταίων επτά ετών.

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«Έγκλημα υπήρχε πάντα, τώρα όμως αποκαλύπτεται», είναι το κυβερνητικό αξίωμα, όπως το διατύπωσε στη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η απόφαση να πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής μία μεγάλη εκδήλωση για τα «γενέθλια» μίας αστυνομικής διεύθυνσης είναι κάτι καθόλου σύνηθες. Η αποτελεσματικότητα, όμως, του σώματος που δημιουργήθηκε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, δίνει την ευκαιρία στον κ. Μητσοτάκη να τονίσει ότι «η νομιμότητα παντού είναι μια έννοια αδιαπραγμάτευτη» για τον ίδιο και την κυβέρνηση. Διόλου τυχαία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέθεσε χθες τα στοιχεία από τη δράση της ΔΑΟΕ για να απαντήσει στον κ. Τσίπρα, ο οποίος αναρωτήθηκε «τι έχει κάνει η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια στη μάχη κατά της διαφθοράς». «Η ΔΑΟΕ, που τόσο λοιδορήθηκε από την αντιπολίτευση, έχει εξαρθρώσει 259 εγκληματικές οργανώσεις, προχωρώντας σε 3.254 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 814 οδήγησαν σε προφυλακίσεις», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Τι δείχνουν τα focus groups στο Μαξίμου

Οι τελευταίες μετρήσεις που έχουν δημοσιευθεί, αλλά και τα focus groups που έχουν διεξαχθεί για το Μέγαρο Μαξίμου δείχνουν ότι η διαφθορά περιλαμβάνεται στην πρώτη πεντάδα των προβλημάτων που εντοπίζουν οι πολίτες. Μπορεί να απέχει σημαντικά από την ακρίβεια και τα οικονομικά προβλήματα, ωστόσο η τάση είναι αυξητική, δημιουργώντας προβληματισμό στο κυβερνητικό επιτελείο. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δημοσιότητα που έλαβε η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ασχέτως των ελλιπών αποτελεσμάτων από τις έρευνες της, τραυμάτισαν την εικόνα της κυβέρνησης. Προφανώς, δεν θέλουν να εμπεδωθεί μία τέτοια άποψη και θεωρούν κρίσιμο να προβάλουν τα όσα έχουν γίνει στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της διαφθοράς. Ειδικά όταν η καχυποψία των πολιτών για τη λειτουργία των θεσμών αυξάνεται διαρκώς και οι πρόσφατες αποκαλύψεις των διωκτικών αρχών συνοδεύονται από ερωτήματα για τη σκοπιμότητα και το χρόνο στον οποίο πραγματοποιούνται. «Η είδηση δεν είναι ότι ξαφνικά ανακαλύφθηκε ότι υπάρχει παρανομία στη χώρα μας, όπως υπάρχει σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ή ότι εκδηλώνονται παραβατικές συμπεριφορές. Η είδηση είναι ότι, επιτέλους, αυτές οι συμπεριφορές αποκαλύπτονται και διώκονται», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας «υποκριτές όσους απορούν με την παρανομία γύρω μας».

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Η εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου που είχε στηθεί γύρω από το «Χωριάτικο», ο εντοπισμός της τεράστιας φοροδιαφυγής από την Pizza Fan, το σκάνδαλο στο μπάσκετ είναι υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείουν να ωριμάσουν σύντομα και άλλες έρευνες που είναι σε εξέλιξη και να έρθουν στο φως της δημοσιότητας και άλλες υποθέσεις, στις οποίες στα δίκτυα των αρχών θα πιαστούν «μεγάλα ψάρια».