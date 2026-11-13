Με ευρεία πλειοψηφία, από 159 έως 244 «ναι», εγκρίθηκαν από τη Βουλή τα μέτρα της ΔΕΘ -Πώς ψήφισαν τα κόμματα

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκαν από τη Βουλή τα μέτρα που είχε εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περασμένη ΔΕΘ λαμβάνοντας από 159 έως 244 θετικές ψήφους.



Στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η κυβερνητική πλειοψηφία για 17 άρθρα που μεταξύ άλλων αφορoύν ενίσχυση εισοδήματος συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, η αντιπολίτευση στήριξε τις διατάξεις που θεωρεί ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.



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Ωστόσο επί της αρχής το νομοσχέδιο στήριξε μόνο η ΝΔ, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει «παρών» επί της αρχής.

Η αξιωματική αντιπολίτευση συνολικά υπερψήφισε 11 διατάξεις, σε 3 άρθρα δήλωσε «παρών», ενώ καταψήφισε τον επενδυτικό «κουμπαρά» ανηλίκων. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε 10 άρθρα, καταψηφίζοντας τις διατάξεις για τον «κουμπαρά».



Αναλυτικά οι ψήφοι που έλαβαν τα άρθρα που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία:

Άρθρο 4 - Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες:

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ΝΑΙ: 244, ΟΧΙ: 5, «ΠΑΡΩΝ» 35

Άρθρο 7 - Επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού:

ΝΑΙ: 186, ΟΧΙ: 38, «ΠΑΡΩΝ»: 60

Άρθρο 8 - Μη εφαρμογή προσαυξήσεων σε φορολογικά συνεπείς:

ΝΑΙ: 222, ΟΧΙ 15, «ΠΑΡΩΝ»47

Άρθρο 9 - Περιορισμός ελάχιστου καθαρού εισοδήματος για εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ και επέκταση της μείωσης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς:

ΝΑΙ: 223, ΟΧΙ: 15, «ΠΑΡΩΝ»: 46

Άρθρο 14- Μείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με ορίζοντα το 2028:

ΝΑΙ: 198, ΟΧΙ 30, «ΠΑΡΩΝ» 56

Άρθρο 15 - Επέκταση απαλλαγής από ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς:

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 8, «ΠΑΡΩΝ»: 36

Άρθρο 16- Καθιέρωση συντελεστή φόρου μεταβίβασης 15% για αγορά κατοικίας από κατοίκους εκτός ΕΕ:

ΝΑΙ: 197, ΟΧΙ: 12, «ΠΑΡΩΝ» 75

Άρθρο 20 - Αύξηση στα 400 ευρώ της ενίσχυσης συνταξιούχων, ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων:

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ΝΑΙ: 215, ΟΧΙ 10, «ΠΑΡΩΝ», 59

Άρθρο 21: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών:

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ 38, ΠΑΡΩΝ 7

Άρθρο 22 - Ετήσια αναπροσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων:

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ 31, «ΠΑΡΩΝ» 14

Άρθρο 23 - Αύξηση επιδόματος γέννησης:

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 15, «ΠΑΡΩΝ»: 30

Άρθρο 25: Κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στον Δήμο Μεγίστης

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ 10, «ΠΑΡΩΝ» 35

Άρθρο 28: Επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στο δημόσιο τομέα

ΝΑΙ: 240, ΟΧΙ: 8, ΠΑΡΩΝ»: 36

Άρθρο 35: Θέσπιση παιδικού επενδυτικού «κουμπαρά»

ΝΑΙ: 171, ΟΧΙ 102, «ΠΑΡΩΝ» 11

Άρθρο 37: Εισφορές στον «κουμπαρά»

ΝΑΙ: 160 ναι, ΟΧΙ: 103, «ΠΑΡΩΝ»: 21

Άρθρο 38: Συνεισφορά του Δημοσίου στον «κουμπαρά»

ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 103, «ΠΑΡΩΝ»: 22

Άρθρο 51: Απαλλαγή επιβολής αναδρομικού ΕΝΦΙΑ, τόκων και προστίμων για διόρθωση λαθών και παραλείψεων στο Ε9 για τα έτη 2014 έως 2026

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ΝΑΙ: 215, ΟΧΙ: 20, «ΠΑΡΩΝ» 49