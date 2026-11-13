Με ευρεία πλειοψηφία, από 159 έως 244 «ναι», εγκρίθηκαν από τη Βουλή τα μέτρα της ΔΕΘ -Πώς ψήφισαν τα κόμματα

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκαν από τη Βουλή τα μέτρα που είχε εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περασμένη ΔΕΘ λαμβάνοντας από 159 έως 244 θετικές ψήφους.
Στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η κυβερνητική πλειοψηφία για 17 άρθρα που μεταξύ άλλων αφορoύν ενίσχυση εισοδήματος συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, η αντιπολίτευση στήριξε τις διατάξεις που θεωρεί ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.
Ωστόσο επί της αρχής το νομοσχέδιο στήριξε μόνο η ΝΔ, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει «παρών» επί της αρχής.
Η αξιωματική αντιπολίτευση συνολικά υπερψήφισε 11 διατάξεις, σε 3 άρθρα δήλωσε «παρών», ενώ καταψήφισε τον επενδυτικό «κουμπαρά» ανηλίκων. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε 10 άρθρα, καταψηφίζοντας τις διατάξεις για τον «κουμπαρά».
Αναλυτικά οι ψήφοι που έλαβαν τα άρθρα που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία:
Άρθρο 4 - Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες:
ΝΑΙ: 244, ΟΧΙ: 5, «ΠΑΡΩΝ» 35
Άρθρο 7 - Επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού:
ΝΑΙ: 186, ΟΧΙ: 38, «ΠΑΡΩΝ»: 60
Άρθρο 8 - Μη εφαρμογή προσαυξήσεων σε φορολογικά συνεπείς:
ΝΑΙ: 222, ΟΧΙ 15, «ΠΑΡΩΝ»47
Άρθρο 9 - Περιορισμός ελάχιστου καθαρού εισοδήματος για εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ και επέκταση της μείωσης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς:
ΝΑΙ: 223, ΟΧΙ: 15, «ΠΑΡΩΝ»: 46
Άρθρο 14- Μείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με ορίζοντα το 2028:
ΝΑΙ: 198, ΟΧΙ 30, «ΠΑΡΩΝ» 56
Άρθρο 15 - Επέκταση απαλλαγής από ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς:
ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 8, «ΠΑΡΩΝ»: 36
Άρθρο 16- Καθιέρωση συντελεστή φόρου μεταβίβασης 15% για αγορά κατοικίας από κατοίκους εκτός ΕΕ:
ΝΑΙ: 197, ΟΧΙ: 12, «ΠΑΡΩΝ» 75
Άρθρο 20 - Αύξηση στα 400 ευρώ της ενίσχυσης συνταξιούχων, ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων:
ΝΑΙ: 215, ΟΧΙ 10, «ΠΑΡΩΝ», 59
Άρθρο 21: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών:
ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ 38, ΠΑΡΩΝ 7
Άρθρο 22 - Ετήσια αναπροσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων:
ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ 31, «ΠΑΡΩΝ» 14
Άρθρο 23 - Αύξηση επιδόματος γέννησης:
ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 15, «ΠΑΡΩΝ»: 30
Άρθρο 25: Κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στον Δήμο Μεγίστης
ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ 10, «ΠΑΡΩΝ» 35
Άρθρο 28: Επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στο δημόσιο τομέα
ΝΑΙ: 240, ΟΧΙ: 8, ΠΑΡΩΝ»: 36
Άρθρο 35: Θέσπιση παιδικού επενδυτικού «κουμπαρά»
ΝΑΙ: 171, ΟΧΙ 102, «ΠΑΡΩΝ» 11
Άρθρο 37: Εισφορές στον «κουμπαρά»
ΝΑΙ: 160 ναι, ΟΧΙ: 103, «ΠΑΡΩΝ»: 21
Άρθρο 38: Συνεισφορά του Δημοσίου στον «κουμπαρά»
ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 103, «ΠΑΡΩΝ»: 22
Άρθρο 51: Απαλλαγή επιβολής αναδρομικού ΕΝΦΙΑ, τόκων και προστίμων για διόρθωση λαθών και παραλείψεων στο Ε9 για τα έτη 2014 έως 2026
ΝΑΙ: 215, ΟΧΙ: 20, «ΠΑΡΩΝ» 49